ريمونتادا مثيرة.. جو أهيد إيغلز يقلب الطاولة على إيندهوفن

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حقق جو أهيد إيغلز الفوز على ضيفه إيندهوفن 3-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الهولندي.وفشل إيندهوفن في الثأر من منافسه الذي أطاح به من قبل نهائي كأس هولندا الأربعاء الماضي، وفاز جو أهيد إيغلز على أرض إيندهوفن بنتيجة 2-1، ليتأهل للنهائي حيث سيواجه ألكمار 21 من نيسان المقبل.كما أن الخسارة الثانية أمام ذات الفريق في ظرف أربعة أيام فقط، حرمت الفريق من فرصة تضييق الفارق مع المتصدر أياكس، وتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف أياكس الذي سيواجه ألمير سيتي، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.ورفع جو أهيد إيغلز رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، وهو على بعد أربع نقاط من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.وتقدم أوليفير أنتمان لجو أهيد إيجلز في الدقيقة 23، قبل أن يسجل إيندهوفن هدفين عن طريق لوك دي يونغ ونوا لانغ في الدقيقتين 30 و34.وعاد جو أهيد إيغلز مجدداً للتسجيل في الدقيقة 74 عن طريق فيكتور إدواردسون، قبل أن يسجل أنتمان هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 87. (24)