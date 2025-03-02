أعظم تحول شرير في تاريخ المصارعة.. جون سينا "يغدر" بكودي رودز (فيديو)

وجه المصارع الأميركي جون سينا صدمة لعشاق "WWE" بعد ما فعله مع كودي رودز، خلال عرض "إليمنيشن تشامبر - Elimination Chamber 2025" الذي جرى فجر اليوم الأحد، بمدينة تورنتو الكندية.





وجاءت الصدمة بعد لحظات من فوز جون سينا على سي إم بانك في نزال "إليمنيشن تشامبر" للرجال، ليظهر بعدها كودي رودز لإعلان مواجهتهما في الحدث الرئيسي لـ"ريسلمانيا 41 - WrestleMania 41 ".





لكن سرعان ما قاطعهما المصارع الشهير ذا روك بشخصيته الجديدة "Final Boss"، وكان برفقته مغني الراب ترافيس سكوت، حيث حاول إقناع البطل العالمي بلا منازع بالانضمام إليه بصفته بطله الخاص في WWE، لكن رودز رفض العرض.





وبينما كان جون سينا يعانق رودز بعد قراره، تلقى فجأة إشارة من ذا روك.



وفي لحظات صادمة، وجه البطل العالمي 16 مرة ضربة غادرة "أسفل الحزام" لكودي، قبل أن ينفذ عليه هجوما وحشيا، تاركا إياه غارقا في دمائه وممددا على الأرض، بينما وقف جمهور WWE في ذهول.





اعتاد جون سينا على أن يظهر في شخصية البطل المغوار الذي يحارب المصارعين الأشرار في المنظمة، ولكن اليوم تحول هو إلى شخصية الشرير للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، ما صدم الجماهير.



وانتهت المشاهد الدرامية في موقعة جون سينا بشكل غير متوقع حيث دخل قاعة المؤتمر الصحفي ولم ينطق بأي كلمة.



ورفع جون سينا الميكروفون إلى الأعلى ثم أسقط المايك قبل أن يغادر القاعة مباشرة.





وكتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "لقد شهدنا أعظم تحول شرير في تاريخ المصارعة على الإطلاق! هذا يتفوق بمراحل على انضمام هوغان إلى NWO".



وقال آخر: "لن ننسى هذا اليوم أبدا، يا إلهي".



ووصف شخص ثالث اللحظة بأنها "لحظة مجنونة غيرت مجرى اللعبة"، بينما أشار العديد من الجماهير إلى تحول سينا الشرير على أنه "تحفة سينمائية خالصة".



يذكر أن المصارع الشهير جون سينا أعلن أن العام الحالي هو الأخير له في عالم WWE، حيث سيعلن اعتزاله مع خوض الجولات النهائية بهذا الموسم، حيث سيكون آخر ظهور له في عرض "ريسلمانيا 41" الذي سيقام في لاس فيغاس.



ظهر سينا للمرة الأولى في عالم WWE في عام 2002 وسرعان ما أصبح من المصارعين المفضلين لدى الجماهير، وأصبح بعد ذلك أحد نجوم التمثيل في هوليوود.



فاز سينا بأول بطولة عالمية له في المصارعة الحرة من بين 16 بطولة في "ريسلمانيا" عام 2005 عن 28 عاما.



ويعد "ريسلمانيا" هو عرض مصارعة محترفة يقام سنويا بين منتصف مارس ومنتصف نيسان من قبل WWE، وقد أُقيم للمرة الأولى عام 1985. (روسيا اليوم)