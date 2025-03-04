أرتيتا يكشف فوائد لقاء أيندهوفن.. ويعترف بالتحدي الذي ينتظره

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ووصل النادي اللندني إلى هولندا بعدما تلقى ضربة في المنافسة على لقب الدوري، إذ تعثر في الفترة الأخيرة ليتأخر بفارق 13 نقطة عن ليفربول الذي يبتعد بالصدارة. قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن مواجهة أيندهوفن في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في هولندا اليوم الثلاثاء ستجلب "طاقة مختلفة" لفريقه بعد تراجعه مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.ووصل النادي اللندني إلى هولندا بعدما تلقى ضربة في المنافسة على لقب الدوري، إذ تعثر في الفترة الأخيرة ليتأخر بفارق 13 نقطة عن ليفربول الذي يبتعد بالصدارة.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين يوم الإثنين قبل مواجهة أيندهوفن على ملعب فيليبس "إنها مباراة تجلب طاقة مختلفة بكل تأكيد، وتُبقي

الجميع في حالة تأهب".



وأضاف: "ما ينتظرنا هو فريق أطاح بيوفنتوس. لعبنا ضده كثيرا في السنوات الأخيرة، لذا فنحن نعرف التحدي الذي ينتظرنا".



وواجه أرسنال منافسه أيندهوفن مرتين في دور المجموعات بالموسم الماضي، وفاز 4-صفر في لندن وتعادل 1-1 خارج أرضه.



ولن يكون أرسنال في حاجة لتذكر نتيجة آخر مواجهة جمعته مع بطل هولندا 25 مرة في مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال، إذ ودع الفريق المنافسة عقب خسارته 1- صفر خارج ملعبه قبل التعادل 1-1 على ملعب الإمارات.

وافتقد أرسنال مهاجميه المميزين في الأسابيع الأخيرة، إذ انضم كاي هافرتس وغابرييل مارتينيلي إلى بوكايو ساكا وغابرييل خيسوس المصابين منذ فترة طويلة.



وفشل الفريق في التسجيل في آخر مباراتين بالدوري ليخسر 1- صفر من ويست هام يونايتد ويتعادل مع نوتنغهام فورست

في منتصف الأسبوع الماضي.



ولم يكن أيندهوفن في أفضل حالاته أيضا، وفاز مرة واحدة في آخر سبع مباريات في الدوري الهولندي، ليتأخر عن منافسه أياكس أمستردام.



لكن أرتيتا قال إن مستوى كل فريق لن يؤثر على مباراة الثلاثاء، مضيفا أنه "مهما كان الوضع في الدوري فإنك تشعر بشيء آخر بشأن الأجواء والطاقة عندما تصل إلى هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا. تلعب وأنت قد تستمر أو تغادر (البطولة). هذا يمنحك الرغبة للفوز ويخرج أفضل ما لديك بالتأكيد. تتغير النتائج في كرة القدم، لكن ما يهمني هو أسلوب لعب أيندهوفن، والتركيز على نقاط ضعفه وكيفية التغلب عليها".