اعتبارا من هذا الصيف وصاعدا، سيتم فرض قانون جديد في كرة القدم، على جميع المباريات، يهدف لتقليل الوقت الضائع، من قبل حراس المرمى.





القانون ينص على إنه سيتم السماح لحراس المرمى بثماني ثوان من الإمساك بالكرة، ثم يجب أن يسددوها بالقدم أو اليد، أو تتم معاقبتهم بمنح ركلة ركنية للخصم.

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ودفعت النتائج الإيجابية في التجارب في إنجلترا وإيطاليا ومالطا صانعي قواعد اللعبة، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Ifab)، إلى تغيير القانون الخاص، في بداية موسم 2025-2026.



أين سيتم تطبيق القرار؟



سيتم تطبيق هذه القاعدة في جميع أنحاء العالم بحلول 1 يوليو، على جميع مستويات اللعبة من النخبة إلى الهواة.



وسيتم تطبيقه أيضا خلال كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.



ما هي العقوبة التي سيفرضها الحكم؟



سيعاقب الحكام حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوان من خلال منح ركلة ركنية للخصم.

كيف سيحذر الحكام حراس المرمى؟



سيتم تحذير حراس المرمى من قبل الحكم عندما يكون لديهم 5 ثوان متبقية للتخلص من الكرة. سيرفع الحكم ذراعه ويبدأ العد التنازلي البصري بيده.



ألم تكن هذه قاعدة موجودة بالفعل؟



نعم. لحارس المرمى 6 ثوان قبل أن يتوجب عليه التخلص من الكرة، لكن في الواقع لم يتم احتساب مدة تمسك الحارس بالكرة، وكان وجود القاعدة "أمرا رمزيا".



ما الهدف من التغيير؟



الهدف من القانون هو تقليص الوقت الضائع في كرة القدم، حيث عادة ما كان حراس المرمى يطولون في الإمساك بالكرة.



مثال عن التأخير



لضرب مثال حول حالة تأخير وقت مفرطة دون عقاب، نعود إلى سبتمبر 2023، خلال مباراة برايتون ومانشستر يونايتد على أولد ترافورد.



حارس مرمى برايتون، جيسون ستيل، احتفظ بالكرة، بمعدل 14.8 ثانية، كل مرة أمسك فيها الكرة، مقارنة بمتوسط أندريه أونانا البالغ 4.8 ثانية.