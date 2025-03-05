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رياضة

50 ألف نقطة.. ليبرون جيمس يسطّر التاريخ

Lebanon 24
05-03-2025 | 04:00
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أصبح ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة في الموسم العادي وما بعد الموسم.

وتجاوز ليبرون جيمس حاجز 50 ألف نقطة بتسجيله ثلاثية في وقت مبكر من الربع الأول خلال مباراة لوس أنجلوس ليكرز أمام نيو أورليانز بيليكانز.
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ووصل جيمس إلى 49 ألفا و999 نقطة ليلة الأحد عندما سجل 17 نقطة في فوز الليكرز على كليبرز بنتيجة 108-102، ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي.

ويعد جيمس، البالغ من العمر 40 عاما، الهداف التاريخي لدوري "إن بي إيه" سواء في الموسم العادي أو في الأدوار الإقصائية، حيث أعاد تعريف مفهوم الاستمرارية في كرة السلة. (سكاي نيوز)
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