كأس العالم للأندية 2025.. جوائز مالية قياسية ومكافآت تاريخية

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ووافق مجلس الفيفا على مكافآت قياسية للبطولة الجديدة التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية صيف العام الجاري.كما اتخذ عدة قرارات تخصّ بطولات السيدات أهمها اعتماده مسابقة جديدة أطلق عليها كأس العالم للأندية بداية من 2028 فضلاً عن بطولة أخرى تحت مسمّى كأس البطلات للأندية ستجمع بطلات المسابقات القارية بداية من 2026. (بي إن سبورتس)