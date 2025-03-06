100 مليون يورو.. كشف تفاصيل عرض "ليفربول" الفاشل لضم كفاراتسخيليا

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وفقاً لسكاي إيطاليا، ورد أن ليفربول قدم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو (83 مليون جنيه إسترليني/104 مليون دولار) للتعاقد مع نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا قبل عدة أشهر من اكتمال انتقال اللاعب إلى العاصمة الفرنسية.ولم يكن لدى ليفربول النية في التعاقد مع الجناح الجورجي على الفور، وكانوا مستعدين لتركه يلعب لنابولي في موسم 2024/25. وقد كانوا يخططون لجلب اللاعب إلى أنفيلد في صيف عام 2025.ومع ذلك، رفض نابولي العرض في ذلك الوقت لأنه كان مصمماً على الاحتفاظ بلاعبه. وكان كفاراتسخيليا لديه عرض من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لكنه قيل إنه رفض عرضهم قبل أن يوقع في النهاية بعد ستة أشهر.وفي كانون الثاني، كان النادي الميرسيسايدي مستعداً للمنافسة مع أبطال الدوري الفرنسي في سوق الانتقالات، لكنه لم يقدم أبداً عرضاً رسمياً.