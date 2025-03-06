أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية عودة نيمار

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قلل المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، من إمكانية إعادة التعاقد مع نيمار، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للنادي للتفكير في عودة اللاعب البرازيلي.وفي تصريحات نقلتها قناة "TNT Brasil"، قال ديكو: "نيمار ظاهرة، والأهم أن يكون سعيدًا. وجوده في البرازيل يجعله سعيدًا، وهذا هو الأمر الأهم. الأمر لا يتعلق كثيرًا بالجانب المالي بالنسبة له. إذا كان هناك وضع مناسب في المستقبل، فيجب أن يكون ملائمًا لكل من الطرفين".وأضاف: "فرق كرة القدم يتم بناؤها بتوازن، ونيمار فعل ما فعله هنا (في برشلونة) وحقق ما حققه، ولكن أحيانًا لا تتكرر هذه القصص. في الوقت الحالي، ليس مناسبًا لبرشلونة أو له التفكير في العودة. إنه الآن في سانتوس، وهو المكان المثالي له".واختتم ديكو حديثه بتمنياته لنيمار بالعودة إلى المنتخب البرازيلي، قائلاً: "أتمنى أن يعود نيمار إلى المنتخب. الأشخاص الذين يحبون كرة القدم يفرحون لرؤيته سعيدًا".الجدير بالذكر أن نيمار لم يلعب مع المنتخب البرازيلي منذ تشرين الأول 2023 بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، وقد سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات مع سانتوس منذ عودته في كانون الثاني الماضي.