17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية عودة نيمار
Lebanon 24
06-03-2025
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قلل المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، من إمكانية إعادة التعاقد مع نيمار، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للنادي للتفكير في عودة اللاعب البرازيلي.
وفي تصريحات نقلتها قناة "TNT Brasil"، قال ديكو: "نيمار ظاهرة، والأهم أن يكون سعيدًا. وجوده في البرازيل يجعله سعيدًا، وهذا هو الأمر الأهم. الأمر لا يتعلق كثيرًا بالجانب المالي بالنسبة له. إذا كان هناك وضع مناسب في المستقبل، فيجب أن يكون ملائمًا لكل من الطرفين".
Advertisement
وأضاف: "فرق كرة القدم يتم بناؤها بتوازن، ونيمار فعل ما فعله هنا (في برشلونة) وحقق ما حققه، ولكن أحيانًا لا تتكرر هذه القصص. في الوقت الحالي، ليس مناسبًا لبرشلونة أو له التفكير في العودة. إنه الآن في سانتوس، وهو المكان المثالي له".
واختتم ديكو حديثه بتمنياته لنيمار بالعودة إلى المنتخب البرازيلي، قائلاً: "أتمنى أن يعود نيمار إلى المنتخب. الأشخاص الذين يحبون كرة القدم يفرحون لرؤيته سعيدًا".
الجدير بالذكر أن نيمار لم يلعب مع المنتخب البرازيلي منذ تشرين الأول 2023 بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، وقد سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات مع سانتوس منذ عودته في كانون الثاني الماضي.
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
23:10 | 2025-03-05
05/03/2025 11:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
08:08 | 2025-03-06
06/03/2025 08:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله".. ماذا كشف دبلوماسيّ غربي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله".. ماذا كشف دبلوماسيّ غربي؟
15:07 | 2025-03-05
05/03/2025 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:50 | 2025-03-06
لحسم صفقة ثقيلة.. باريس يلعب بورقة أسينسيو
04:29 | 2025-03-06
100 مليون يورو.. كشف تفاصيل عرض "ليفربول" الفاشل لضم كفاراتسخيليا
03:00 | 2025-03-06
بالفيديو: مُشجعة تطلب من نيمار أن يتزوجها .. ورده يُثير الجدل!
02:00 | 2025-03-06
كأس العالم للأندية 2025.. جوائز مالية قياسية ومكافآت تاريخية
01:30 | 2025-03-06
المواجهة الألمانية في دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يحصل على العلامة الكاملة
01:00 | 2025-03-06
كأس العرب قطر 2025.. هذا موعده
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
06/03/2025 19:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 19:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 19:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24