تشيلسي يعود منتصرا من الدنمارك

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فاز تشيلسي الإنكليزي وتعادل ريال بيتيس الإسباني وخسر فيورنتينا الإيطالي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر لدوري المؤتمر الأوروبي.وتفوق الفريق اللندني على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي 2/1، بينما تعادل بيتيس مع ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي 2/2، وانهزم فيورنتينا أمام مضيفه باناثينايكوس اليوناني 2/3.وفي مباراة أخرى، تغلب مولده النرويجي على ضيفه ليجيا وارسو البولندي 3/2.وعلى ملعب باركن ستاديون، تقدم رييس جاميس بهدف لتشيلسي، في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.وأضاف الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الثاني للبلوز، في الدقيقة 65، قبل أن يتكفل البرازيلي جابريال بيريرا بتسجيل الهدف الوحيد لكوبنهاغن، في الدقيقة 80.وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم الكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو بهدف لبيتيس في الدقيقة 49، وبعد دقيقتين فقط أدرك جواو مينديز التعادل لفيتوريا.وأضاف إيسكو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 76، لكن بعدها بست دقائق أدرك نيلسون أوليفيرا التعادل للفريق الضيف.وعلى ملعب أبوستولوسس نيكولايديس، تقدم باناثينايكوس بهدفين حملا توقيع البولندي كارول سويدرسكي، والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، في الدقيقتين الخامسة و19.ورد فيورنتينا بهدفين عن طريق الأرجنتيني لوكاس بيلتران، ونيكولو فاجيولي، في الدقيقتين 20 و23، قبل أن يسجل البرازيلي تيتي هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الدقيقة 55.وفاز مولده على ضيفه ليجيا وارسو بثلاثة أهداف، حملت توقيع إيريك هيستاد وكريستيان إريكسن وفريدريك جولبراندسن، في الدقائق 12 و17 و44، مقابل هدفين للفريق البولندي، أحرزهما كاسبر تشودينا ولوكينياس في الدقيقتين 64 و67. (كووورة)