صلاح يسجّل عدة أرقام قياسية بعد هدفيه في شباك ساوثهامبتون





وأنهى فريق ساوثهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف من توقيع ويل سمولبون في الدقيقة 45.

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وقلب ليفربول النتيجة في الشوط الثاني، بتسجيله ثلاثة أهداف حملت توقيع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 51، والمصري محمد صلاح الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88.





وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 70 معززا صدارته لترتيب الدوري الإنكليزي.



في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند تسع نقاط في المركز الـ20 الأخير وبات قاب قوسين أو أدنى من النزول إلى دوري الدرجة الأولى. قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لقلب تخلفه بهدف نظيف أمام ضيفه ساوثهامبتون إلى فوز بنتيجة 3-1 في مباراة جمعتهما اليوم السبت لحساب المرحلة الـ28 من الدوري الإنكليزي.وأنهى فريق ساوثهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف من توقيع ويل سمولبون في الدقيقة 45.وقلب ليفربول النتيجة في الشوط الثاني، بتسجيله ثلاثة أهداف حملت توقيع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 51، والمصري محمد صلاح الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88.وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 70 معززا صدارته لترتيب الدوري الإنكليزي.في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند تسع نقاط في المركز الـ20 الأخير وبات قاب قوسين أو أدنى من النزول إلى دوري الدرجة الأولى.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 27 في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين، حيث بات يتقدم بفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند.



وبشكل عام، ساهم صلاح في تسجيل ليفربول 44 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع 27 هدفا و17 تمريرة حاسمة.



وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن المساهمات الـ44 لصلاح هي الأعلى له خلال مسيرته، والأفضل لليفربول في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز.