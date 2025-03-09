"مهلة 5 أيام".. برشلونة يعلن تأجيل مباراته ضد أوساسونا

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أعلن برشلونة تأجيل مباراته ضد أوساسونا التي كان مقررا إقامتها مساء أمس السبت في الدوري الإسباني.وجاء قرار تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة كارليس مينارو غارسيا طبيب الفريق الأول حسبما ذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي.ويأتي تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا في جدول مضغوط للغاية في هذه المرحلة من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى فترة التوقف الدولي في نهاية شهر مارس الجاري.وذكرت رابطة الدوري الإسباني في بيانها أنها منحت ناديي برشلونة وأوساسونا، بالتنسيق مع رابطة الدوري الإسباني مهلة 5 أيام للاتفاق على موعد جديد للمباراة بحيث لا يؤثر ذلك على سير المسابقة.وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فإنه سيتعين إيجاد موعد جديد لمباراة برشلونة وأوساسونا في ظل تقويم مضغوط للنادي الكتالوني في تلك المرحلة من الموسم.ويزداد الضغط بالنسبة لبرشلونة كونه ينافس على كافة البطولات الممكنة حتى الآن وهي الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا كأس ملك إسبانيا.وأوضحت أنه في حال تأهل برشلونة إلى نهائي كأس بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، فإن مباراته ضد أوسسونا لن تقام إلا يوم الأربعاء 21 أيار المقبل لعدم وجود إمكانية خوض مباراة في منتصف الأسبوع.وستكون المباراة بين مباراتي فياريال في الجولة 37، وأتلتيك بلباو في الجولة 38 مع العلم أن الأخيرة ستقام يوم الأحد 25 أيار.وأفادت أن كافة الخيارات ستكون متاحة إذا ودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل على يد بنفيكا، أو إذا خرج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد من دور نصف النهائي.وأشارت إلى إنه في تلك الحالة سيكون يوم 26 نيسان القادم موعدا متاحا لخوض مباراة برشلونة وأوساسونا.تجدر الإشارة إلى أن برشلونة فاز على بنفيكا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تعادل مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.