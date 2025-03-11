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رياضة
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
Lebanon 24
11-03-2025
|
04:07
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شاركت مكة ابنة النجم المصري محمد
صلاح
المحترف في صفوف فريق
ليفربول
الإنكليزي خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد.
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وظهرت الطفلة مكة (11 عاما) في مشهد تمثل خلاله بأنه تم تهديدها بالحبس من جانب أبناء بطلة المسلسل
دينا الشربيني
حال عدم تصويرها مقطع فيديو دعائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتدخلت
دينا الشربيني
لحل الأزمة، ولكن ابنة محمد
صلاح
طلبت منها معاقبة أبنائها بالحبس كي لا تبلغ والدها.
وسبق أن ظهرت مكة ابنة
صلاح
الكبرى في إعلانات تلفزيونية قام بها والدها في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)
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