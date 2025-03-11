"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!

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شاركت مكة ابنة النجم المصري محمد المحترف في صفوف فريق الإنكليزي خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد.وظهرت الطفلة مكة (11 عاما) في مشهد تمثل خلاله بأنه تم تهديدها بالحبس من جانب أبناء بطلة المسلسل حال عدم تصويرها مقطع فيديو دعائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتدخلت لحل الأزمة، ولكن ابنة محمد طلبت منها معاقبة أبنائها بالحبس كي لا تبلغ والدها.وسبق أن ظهرت مكة ابنة الكبرى في إعلانات تلفزيونية قام بها والدها في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)