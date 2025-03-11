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رياضة

بدء محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:17
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حددت السلطات الأرجنتينية موعد محاكمة الطاقم الطبي المتهم في قضية وفاة أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد تحقيقات استمرت لسنوات حول ملابسات رحيله.  
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ووفقًا لصحيفة "رويز تايمز"، ستنطلق المحاكمة يوم الثلاثاء 11 آذار في محكمة سان إيسيدرو بضواحي بوينس آيرس، حيث يواجه سبعة من العاملين في المجال الطبي اتهامات بالإهمال الطبي الجسيم الذي يُزعم أنه تسبب في وفاة النجم الأرجنتيني في 25 تشرين الثاني 2020.  

وتسعى المحاكمة إلى تحديد ما إذا كان بالإمكان تفادي وفاة مارادونا، حيث سيستمع القضاء إلى نحو 120 شهادة من خبراء طبيين وأفراد من عائلته، بهدف كشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته.  

ويواجه المتهمون، ومن بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، اتهامات بالتسبب في الوفاة بناءً على دعوى مقدمة من أبنائه الخمسة. وستُعقد الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).  

وكان مارادونا قد توفي عن عمر 60 عامًا إثر فشل في وظائف التنفس وأزمة قلبية، وسط جدل واسع حول مستوى الرعاية الطبية التي تلقاها في أيامه الأخيرة. (روسيا اليوم)
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