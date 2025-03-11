19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بدء محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا
Lebanon 24
11-03-2025
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
حددت السلطات الأرجنتينية موعد محاكمة الطاقم الطبي المتهم في قضية وفاة
أسطورة
كرة القدم،
دييغو
أرماندو مارادونا، وذلك بعد تحقيقات استمرت لسنوات حول ملابسات رحيله.
Advertisement
ووفقًا لصحيفة "رويز تايمز"، ستنطلق المحاكمة يوم الثلاثاء 11 آذار في
محكمة
سان إيسيدرو بضواحي بوينس آيرس، حيث يواجه سبعة من العاملين في المجال الطبي اتهامات بالإهمال الطبي الجسيم الذي يُزعم أنه تسبب في وفاة النجم الأرجنتيني في 25 تشرين الثاني 2020.
وتسعى المحاكمة إلى تحديد ما إذا كان بالإمكان تفادي وفاة مارادونا، حيث سيستمع
القضاء
إلى نحو 120
شهادة
من خبراء طبيين وأفراد من عائلته، بهدف كشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، اتهامات بالتسبب في الوفاة بناءً على دعوى مقدمة من أبنائه الخمسة. وستُعقد الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).
وكان
مارادونا
قد توفي عن عمر 60 عامًا إثر فشل في وظائف التنفس وأزمة قلبية، وسط جدل واسع حول مستوى الرعاية الطبية التي تلقاها في أيامه الأخيرة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
محكمة الوزراء الكويتية تقضي بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع السابق
Lebanon 24
محكمة الوزراء الكويتية تقضي بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع السابق
11/03/2025 17:35:47
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
نجمة تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)
11/03/2025 17:35:47
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتراق شقتها.. وفاة سيدة اختناقًا في صور
Lebanon 24
بعد احتراق شقتها.. وفاة سيدة اختناقًا في صور
11/03/2025 17:35:47
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة صائب دياب مدير الأخبار السابق في "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وفاة صائب دياب مدير الأخبار السابق في "تلفزيون لبنان"
11/03/2025 17:35:47
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بايراقداريان استقبلت اتحاد ألعاب القوى ونادي "انترانيك"
Lebanon 24
بايراقداريان استقبلت اتحاد ألعاب القوى ونادي "انترانيك"
11:25 | 2025-03-11
11/03/2025 11:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طرده.. كيف تصرّف رونالدو مع لاعب إيراني؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد طرده.. كيف تصرّف رونالدو مع لاعب إيراني؟ (فيديو)
08:51 | 2025-03-11
11/03/2025 08:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يعلن عن خطة بناء "أعظم ملعب في العالم"
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يعلن عن خطة بناء "أعظم ملعب في العالم"
08:00 | 2025-03-11
11/03/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مشاجرة" بين محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول (فيديو)
Lebanon 24
"مشاجرة" بين محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول (فيديو)
05:16 | 2025-03-11
11/03/2025 05:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
Lebanon 24
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
04:07 | 2025-03-11
11/03/2025 04:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
15:58 | 2025-03-10
10/03/2025 03:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:25 | 2025-03-11
بايراقداريان استقبلت اتحاد ألعاب القوى ونادي "انترانيك"
08:51 | 2025-03-11
بعد طرده.. كيف تصرّف رونالدو مع لاعب إيراني؟ (فيديو)
08:00 | 2025-03-11
مانشستر يونايتد يعلن عن خطة بناء "أعظم ملعب في العالم"
05:16 | 2025-03-11
"مشاجرة" بين محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول (فيديو)
04:07 | 2025-03-11
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
01:35 | 2025-03-11
بيان اعتذار رسمي من "إذاعة" روجت لنبأ خيانة زوجة حارس مرمى برشلونة تيرشتيغن
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 17:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24