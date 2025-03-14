أسرار إلغاء هدف ألفاريز.. حكم "ديربي مدريد" يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)

UEFA have provided footage showing Julian Alvarez making "minimal" contact with the ball during his penalty against Real Madrid.



(via @UEFA) pic.twitter.com/FxH6MBzA8L — ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2025 Advertisement

وقد خسر أتلتيكو جاره بركلات الترجيح (2-4) في "ديربي مدريد" الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، في إياب دور الـ16 لبطولة أبطال ، بعد تعادلهما 2-2 في مجموع مباراتي والإياب.وشهدت المباراة إلغاء هدف جوليان ألفاريز الذي سجله من ركلة ترجيحية من قبل الحكم شيمون مارتسينياك، بداعي أن اللاعب الأرجنتيني لمس الكرة مرتين، مما أثار جدلا واسعا.وانتشرت بعض لقطات فيديو تشير إلى أن كيليان مبابي نجم هو من احتج على ركلة جزاء ألفاريز وكان سببا في عدم احتسابها.لكن الحكم مارتسينياك نفى بشكل قاطع أن يكون مبابي أو أي لاعب من قد طلب منه مراجعة الركلة سابقا.الحكم الدولي البولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن موققع "winwin": "أنا مَن أبلغ حكام تقنية الفيديو المساعد VAR) ) بوجود احتمال بنسبة 99% أن يكون ألفاريز قد لمس الكرة مرتين، وقد راجعوها بدقة".وأضاف: "ما تردد حول أن مبابي قد أخبرنا باللمستين غير صحيح".وأعرب شيمون مارتسينياك أيضا عن دهشته مما حدث، قائلا: "بصراحة، لم أواجه موقفا كهذا في مسيرتي التحكيمية، لكن اللاعبين يعرفون القواعد".وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" أصدر بيانا يوم أمس الخميس، مرفقا بفيديو توضيحي، اقر بصحة قرار الحكم بعدم احتساب هدف ألفاريز من ركلة الترجيح.