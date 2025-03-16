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رياضة

ريمونتادا لبرشلونة أمام أتلتيكو تعيده لصدارة الدوري الإسباني

Lebanon 24
16-03-2025 | 19:23
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حقّق برشلونة فوزاً درامياً على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في قمّة منافسات الجولة 28 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.
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ولم يحافظ أتلتيكو مدريد على تقدّمه بهدفين سجّلهما جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 45 و70 بل رد برشلونة رباعية في شباك الفريق المدريدي.
وقلّص برشلونة الفارق سريعا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 72، وأدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 78 قبل أن ينتزع الضيوف الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 92 و98.


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