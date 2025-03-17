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رياضة

رجال الأرز أمام تحدي التصفيات.. التحضيرات تنطلق في الدوحة

Lebanon 24
17-03-2025 | 06:14
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غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم الى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سينخرط "رجال الأرز" في معسكرٍ استعداداً لمواجهة منتخب بروناي دار السلام، في افتتاح مباريات الدور الثالث للتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
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وضمت البعثة المغادرة من بيروت اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي، اضافة الى المحترفَين في إندونيسيا ماجد عثمان، وفي العراق حسن سرور، على ان تكتمل صفوف منتخبنا مع التحاق بقية اللاعبين المحترفين في الخارج، والجهاز الفني بقيادة المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.

ووضع "رادو"  برنامجا تدريبيا محددا حتى يوم المباراة الأولى في الدور الثالث للتصفيات التي ستقام في 25 الشهر الحالي، وسيتقاطع مع مباراةٍ ودية الخميس المقبل مع منتخب تيمور الشرقية المتواجد في الدوحة لمواجهة طاجيكستان، والذي يملك أسلوب لعب مشابهٍ للخصم الأول الذي سيواجهه لبنان ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضاً منتخبَي اليمن وبوتان.وسترسم هذه المباراة فكرة واضحة لدى رادولوفيتش حول جهوزية لاعبيه، وستتيح له الفرصة لاختيار الأفضل بينهم لمواجهة بروناي، وذلك بعدما تابع المحليين منهم في الأسابيع الماضية من خلال المباريات التي خاضتها فرقهم في الدوري اللبناني بعدما حضر الى بيروت برفقة مساعده سردان كلاييفيتش.

كما انكب على متابعة اللاعبين المحترفين في الخارج منذ الحضور الاخير لكل منهم مع المنتخب، مبقيا على التواصل معهم بشكل مستمر، ومطلعا على أوضاعهم الفنية، التي لعبت دورا رئيسا في اختياره للتشكيلة المؤلفة من:

- لحراسة المرمى: مصطفى مطر (الصفاء)، علي السبع (العهد)، شاكر وهبي (العهد).

- للدفاع: قاسم الزين ومحمد صفوان (النجمة)، خليل خميس، حسين زين، ومحمد الحايك (الصفاء)، نصار نصار (الأنصار)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي)

- للوسط: محمد حيدر (العهد)، علي طنيش واحمد خير الدين (الأنصار)، جهاد أيوب (الصفاء)، حسن سرور (الحدود العراقي)، وليد شور (بريسباين رور الأسترالي)، ماجد عثمان (بيرسيك كيديري الإندونيسي)، حسن كوراني (الشباب العُماني).

- للهجوم: زين العابدين فران (العهد)، علي قصاص (الصفاء)، كريم درويش (دهوك العراقي)، سامي مرهج (ديبورتيفو بيريرا الكولومبي)، عمر شعبان (آي أف سي ويمبلدون الإنكليزي)، حسين شكرون (هانوفر الألماني)، مالك فخرو (دويسبورغ الألماني).
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