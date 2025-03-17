رغم وجود لمسة يد واضحة على دي بول.. لماذا احتسب الحكم هدف سورلوث في شباك برشلونة؟

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احتُسب هدف النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد في شباك برشلونة خلال قمة الجولة الـ28 من الإسباني، رغم اعتراضات لاعبي برشلونة بسبب لمسة يد واضحة على الأرجنتيني رودريغو دي بول.وبحسب موقع "ريليفو"، فإن قرار الحكم كان صحيحًا، لأن برشلونة استعاد الكرة بعد لمسة اليد ثم فقدها مجددًا عن لاعبه إريك غارسيا، وهو ما يعني أن هناك تغييرًا في الاستحواذ قبل تسجيل الهدف، مما يجعل لمسة اليد غير قابلة للمراجعة عبر تقنية "الفار".ورغم تقدم أتلتيكو مدريد بهدفين، تمكن برشلونة من قلب الطاولة وتحقيق فوز مثير بنتيجة 4-2، ليواصل انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي، ويرفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، مع مباراة مؤجلة أمام أوساسونا. في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو عند 56 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي، ليستقر في المركز الثالث. (روسيا اليوم)