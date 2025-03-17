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رياضة
رغم وجود لمسة يد واضحة على دي بول.. لماذا احتسب الحكم هدف سورلوث في شباك برشلونة؟
Lebanon 24
17-03-2025
|
10:49
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احتُسب هدف النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد في شباك برشلونة خلال قمة الجولة الـ28 من
الدوري
الإسباني، رغم اعتراضات لاعبي برشلونة بسبب لمسة يد واضحة على الأرجنتيني رودريغو دي بول.
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وبحسب موقع "ريليفو"، فإن قرار الحكم كان صحيحًا، لأن برشلونة استعاد الكرة بعد لمسة اليد ثم فقدها مجددًا عن
طريق
لاعبه إريك غارسيا، وهو ما يعني أن هناك تغييرًا في الاستحواذ قبل تسجيل الهدف، مما يجعل لمسة اليد غير قابلة للمراجعة عبر تقنية "الفار".
ورغم تقدم أتلتيكو مدريد بهدفين، تمكن برشلونة من قلب الطاولة وتحقيق فوز مثير بنتيجة 4-2، ليواصل
سلسلة
انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي، ويرفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة
الدوري
الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، مع مباراة مؤجلة أمام أوساسونا. في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو عند 56 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي، ليستقر في المركز الثالث. (روسيا اليوم)
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