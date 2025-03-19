هل اقتربت نهاية التحكيم البشري في كرة القدم؟

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في عالم كرة القدم، حيث تتصاعد الهتافات ويتأرجح المباريات على قرارات مصيرية، ظهر الذكاء الاصطناعي ليعيد تشكيل مشهد التحكيم بشكلٍ لم يكن متوقعًا من قبل. فالتكنولوجيا التي كانت تُستخدم لمساعدة الحكّام أصبحت الآن تتخذ القرارات بنفسها، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل أصبح الذكاء الاصطناعي الحكم الفعلي في الملاعب؟لطالما كان التحكيم في اللعبة الأولى (كرة القدم) مثال جدل، حيث يمكن لقرارٍ خاطئ أن يغيّر مسار مباراة، بل وحتى تاريخ بطولة . ولهذا، بحث الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولات الكبرى عن حلولٍ تقنية للحد من الأخطاء البشرية.أحد هذه الحلول التي غيّرت معالم المستديرة الخضراء، هي تقنية حكم المساعد (فار) التي تهدف إلى دعم الحكّام في اتخاذ قرارت أكثر دقة وتقليل الأخطاء البشرية. هذه التقنية على مجموعة من الكاميرات عالية الدقة المثبتة في كل أنحاء الملعب، حيث تقوم بالتقاط زاويا متعددة لكل حدث على أرضية الميدان. ويتم إرسال هذه اللقطات إلى غرفة تشغيل ، حيث يجلس فريق من حكّام لمراجعة اللقطات المثيرة للجدل.ووفقًا لموقع Insidefifa، فإن حكم المساعد يستخدم تقنيات الـ AI لتحليل الحوادث بدقة، مثل التسلل ولمسات اليد وركلات الجزاء. في حال وجود لقطة مشكوك فيها، يتواصل حكم المساعد مع حكم الساحة عبر نظام اتصال مباشر وذلك للتشاور، ويمكن للحكم مراجعة اللقطات بنفسه عبر شاشة على جانب الملعب قبل اتخاذ النهائي.أحد أعظم الإنجازات التي قدمها الذكاء الاصطناعي غير الـ"فار" هو تقنية التسلل شبه الآلية (SAOT). هذه التقنية على استخدام 28 كاميرا بصريّة في كل ملعب، تتابع حركة اللاعبين والكرة بمعدل 50 لقطة في الثانية. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان، فمن خلال خوارزميات دقيقة، يمكن لهذا النظام تحديد اللحظة الدقيقة لتمرير الكرة، وموقع كل جزء من جسم اللاعب، وارسال خلال أقل من 30 ثانية ما يقلّل من زمن التوقف في المباريات.وقد تم تطبيق هذه التقنية للمرّة الأولى في كأس العالم 2022 في قطر، حيث لعبت دورًا أساسيًا في اتخاذ قرارات التسلل بسرعة ودقة متناهية، ما أدى إلى تقليل الجدل حول القرارات التحكيمية. ففي المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، تم إلغاء هدف للفريق المضيف باستخدام التقنية المبتكرة بسبب تسلل تم اكتشافه بفارقٍ ضئيل. وفي مباراة السعودية والأرجنتين الشهيرة، استُخدمت أيضًا هذه التقنية حيث تم الغاء ثلاثة أهداف لـ "التانغو" بسبب التسلل، ما أحدث مفاجأة كبرى في الأوساط الرياضيّة وأسهم في فوز "الأخضر" السعودي بالمباراة حينها. ومنذ ذلك الحين تم استخدامها في الدوريات بما في ذلك الدوري الإيطالي والدوري الإسباني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.وخلال كأس العالم 2022 أيضاً، شهدت مباراة البرتغال وأوروغواي لحظة جدلية حول هدف كريستيانو رونالدو، حيث حسم التحكيم الاصطناعي الجدل وأثبت أن الكرة لم تلمس رأسه، بل سكنت الشباك مباشرة من تسديدة زميله برونو فيرنانديز.وفي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وتحديدًا في مباراة الذهاب بين "باريس سان جيرمان" الفرنسي و"ليفربول" الإنكليزي، تم إلغاء هدف حاسم بداعي التسلل باستخدام تقنية التسلل شبه الآلية، حيث أظهرت البيانات أن قدم المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا كانت متقدمة بمقدار 2 سم فقط، وهو ما لم يكن ليمكن رؤيته بالعين المجردة. كذلك بين "مانشستر سيتي" و"ليفربول"، طلب الحكم مراجعة لقطة هدف مثير للجدل عبر VAR، ليكشف التحكيم الاصطناعي عن لمسة يد غير مرئية أدت إلى إلغاء الهدف، مما غير مسار المباراة بالكامل.رغم أن هذه التقنية أثبتت فاعليتها في تقليل الأخطاء البشرية، إلا أن هناك تخوّفًا من فقدان العنصر البشري الذي يضفي على كرة القدم طابعها العاطفي والدرامي. التفاعل بين اللاعبين والحكام، والتقدير الشخصي للحالات غير الواضحة، هي أمور يصعب برمجتها بالكامل في أنظمة الذكاء الاصطناعي. فصحيح أن الأنظمة الحديثة تقلل من الأخطاء، لكنها ليست معصومة من الخطأ، وتظل بعض القرارات بحاجة إلى تفسير بشري يأخذ في الاعتبار روح اللعبة والنية خلف بعض التدخلات.إضافةً إلى ذلك، يرى بعض النقاد أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا قد يقتل العفوية في كرة القدم ويجعلها شديدة الصرامة من حيث القوانين. ومع ذلك، فإن التوازن بين التحكيم الاصطناعي والتحكيم البشري هو المفتاح للحفاظ على نزاهة اللعبة مع إبقاء الإثارة حية في الملاعب.من الواضح أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح جزءًا لا يتجزأ من عالم التحكيم في كرة القدم. مع كل تطور جديد، تقترب الرياضة الأكثر شعبية في العالم من مرحلة قد لا يحتاج فيها الملعب إلى حكم بشري بشكل . لكن يبقى السؤال الأهم: هل سنقبل بكرة قدم تدار بالكامل عبر الخوارزميات، أم أن العاطفة والجدل جزء لا يمكن الاستغناء عنه في اللعبة الجميلة؟