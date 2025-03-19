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رياضة
هل عرضت السعوديّة مليار دولار لضمّ فينيسيوس؟
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:37
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نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات أدلى بها مدير عام التسويق والاتصالات في رابطة
الدوري
السعودي للمحترفين محمد بصراوي حول إمكانية ضم فينيسيوس جونيور إلى
دوري
روشن السعودي في الموسم المقبل.
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وأوضح قائلا: "نحن لا نتدخل في التعاقدات التي ينوي كل نادٍ القيام بها".
وتابع: "لكننا كرابطة نرغب في قدوم مثل هؤلاء
اللاعبين
دون أدنى شك مثل رودريغو وفينيسيوس، لكن هذا الأمر يعود لرغبة الأندية، وبعض الاعتبارات الأخرى".
وقال: "من الرائع التعاقد مع مثل هذه المواهب الشابة، ولكن كل شيء سيأتي مع الوقت، حيث إن
الدوري
السعودي أصبح يمتلك شعبية كبرى حول العالم، نتيجة لقيام الجميع بعمله بشكل صحيح".
وحسم بصراوي الجدل حول
العرض
التاريخي الذي تناولته تقارير إعلامية بأن لاعب ريال مدريد سينتقل إلى
الدوري
السعودي
مقابل
مليار يورو إلى جانب حصوله على راتب يبلغ 300 مليون، وقال: "هذه أرقام مبالغ فيها، لكننا نستخدم الأموال لرفع قيمة
الدوري
السعودي مستقبلاً". (الإمارات 24)
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