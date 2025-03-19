هل عرضت السعوديّة مليار دولار لضمّ فينيسيوس؟

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وأوضح قائلا: "نحن لا نتدخل في التعاقدات التي ينوي كل نادٍ القيام بها". نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات أدلى بها مدير عام التسويق والاتصالات في رابطة السعودي للمحترفين محمد بصراوي حول إمكانية ضم فينيسيوس جونيور إلى روشن السعودي في الموسم المقبل.وأوضح قائلا: "نحن لا نتدخل في التعاقدات التي ينوي كل نادٍ القيام بها".

وتابع: "لكننا كرابطة نرغب في قدوم مثل هؤلاء دون أدنى شك مثل رودريغو وفينيسيوس، لكن هذا الأمر يعود لرغبة الأندية، وبعض الاعتبارات الأخرى".

وقال: "من الرائع التعاقد مع مثل هذه المواهب الشابة، ولكن كل شيء سيأتي مع الوقت، حيث إن السعودي أصبح يمتلك شعبية كبرى حول العالم، نتيجة لقيام الجميع بعمله بشكل صحيح".

وحسم بصراوي الجدل حول التاريخي الذي تناولته تقارير إعلامية بأن لاعب ريال مدريد سينتقل إلى السعودي مليار يورو إلى جانب حصوله على راتب يبلغ 300 مليون، وقال: "هذه أرقام مبالغ فيها، لكننا نستخدم الأموال لرفع قيمة السعودي مستقبلاً". (الإمارات 24)