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رياضة
صحيفة إسبانية: نيمار يعيش "أزمة وهمية" مع نادي "سانتوس"
Lebanon 24
19-03-2025
|
11:13
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قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن النجم البرازيلي نيمار جونيور يعيش "أزمة وهمية" كبيرة نتيجة سوء تقديره لتداعيات عودته إلى نادي سانتوس والظهور مجدداً في صدارة الأضواء الإعلامية.
وذكرت الصحيفة أن تصرفات نيمار، مثل حضوره الكرنفال برفقة شريكته وغيابه عن مباراة حاسمة أدت إلى توديع سانتوس لبطولة باوليستا، أثارت جدلاً كبيراً حوله.
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وأضافت أن عودته إلى سانتوس لم تكن خالية من التعقيدات، إذ حاول هو وفريقه الإعلامي إخفاء إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، مما أثار استياء جماهير المنتخب البرازيلي، خاصة بعد ظهور اسمه في
قائمة
"السيليساو" ثم استبعاده بعد
اكتشاف
الأمر. (الامارات 24)
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