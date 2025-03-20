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رياضة

نجم ريال مدريد.. عودة غير متوقعة

Lebanon 24
20-03-2025 | 00:57
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قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، إن أحد لاعبي ريال مدريد المصابين، اقترب من العودة لتدريبات الفريق الملكي، بينما تمر مسابقات الأندية بفترة توقف دولي.
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ويتعلق الأمر بالمدافع البرازيلي الدولي، إيدير ميليتاو، الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، في وقت سابق من هذا الموسم، وهي نفس الإصابة التي وقعت له خلال الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، من المقرر أن يعود ميليتاو إلى تدريبات ريال مدريد، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، حيث يحرز تقدمًا ملحوظًا في تعافيه.

وأضافت أن عودة ميليتاو للملاعب في هذا التوقيت، لم تكن متوقعة، مشيرةً إلى إمكانية مشاركته مع الميرينغي في مونديال الأندية، الذي سينطلق خلال حزيران المقبل. (كووورة)
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