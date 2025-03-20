12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
وفاة المالك السابق لأحد فرق سباقات فورمولا1
Lebanon 24
20-03-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي إيدي جوردان، الذي كان مالكاً لفريق ضمن سباقات سيارات فورمولا1، عن عمر 76 عاماً، وذلك وفقاً لما أعلنته عائلته.
وكشف الإيرلندي جوردان في كانون الأول الماضي أنه يعاني من سرطان المثانة والبروستاتا، وانتشر المرض في العمود الفقري والحوض.
Advertisement
وذكرت عائلة جوردان في بيان أصدرته لوكالة الأنباء البريطانية: "ببالغ الحزن نعلن وفاة إيدي جوردان، المالك السابق لفريق فورمولا1- والمحلل التلفزيوني ورجل الأعمال".
وأضاف: "رحل في هدوء وإلى جواره أفراد عائلته بمدينة كيب تاون، في الساعات الأولى من يوم 20 آذار 2025 عن عمر 76 عاماً، بعد معركة استمرت 12 شهراً مع شكل عدواني من سرطان البروستاتا".
وأكد البيان: "جلب إيدي جوردان
الكثير
من الكاريزما والطاقة والسحر الأيرلندي أينما ذهب.
لدينا
جميعا فراغ كبير بدون وجوده. سيفتقده
الكثير
من الناس، لكنه ترك لنا
العديد
من الذكريات الرائعة التي ستجعلنا نبتسم رغم حزننا". (امارات 24)
مواضيع ذات صلة
وفاة صائب دياب مدير الأخبار السابق في "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وفاة صائب دياب مدير الأخبار السابق في "تلفزيون لبنان"
20/03/2025 15:20:21
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار
20/03/2025 15:20:21
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير قطر يتلقى دعوة لحضور سباق "بيروت ماراتون"
Lebanon 24
سفير قطر يتلقى دعوة لحضور سباق "بيروت ماراتون"
20/03/2025 15:20:21
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواد "فور ايفر يونغ" من اليابان يفوز بسباق كأس السعودية للخيل في الرياض
Lebanon 24
الجواد "فور ايفر يونغ" من اليابان يفوز بسباق كأس السعودية للخيل في الرياض
20/03/2025 15:20:21
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميًا.. اليكم أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات
Lebanon 24
رسميًا.. اليكم أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات
08:55 | 2025-03-20
20/03/2025 08:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار
06:04 | 2025-03-20
20/03/2025 06:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إيزاك يصدم ليفربول ويحدد فريقه بالموسم المقبل
Lebanon 24
إيزاك يصدم ليفربول ويحدد فريقه بالموسم المقبل
05:04 | 2025-03-20
20/03/2025 05:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لوسي برونز.. من مرض التوحد إلى النجومية
Lebanon 24
لوسي برونز.. من مرض التوحد إلى النجومية
02:54 | 2025-03-20
20/03/2025 02:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد
Lebanon 24
دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد
01:16 | 2025-03-20
20/03/2025 01:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
11:18 | 2025-03-19
19/03/2025 11:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
13:09 | 2025-03-19
19/03/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
16:29 | 2025-03-19
19/03/2025 04:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:55 | 2025-03-20
رسميًا.. اليكم أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات
06:04 | 2025-03-20
"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار
05:04 | 2025-03-20
إيزاك يصدم ليفربول ويحدد فريقه بالموسم المقبل
02:54 | 2025-03-20
لوسي برونز.. من مرض التوحد إلى النجومية
01:16 | 2025-03-20
دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد
00:57 | 2025-03-20
نجم ريال مدريد.. عودة غير متوقعة
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 15:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24