وفاة المالك السابق لأحد فرق سباقات فورمولا1

توفي إيدي جوردان، الذي كان مالكاً لفريق ضمن سباقات سيارات فورمولا1، عن عمر 76 عاماً، وذلك وفقاً لما أعلنته عائلته.



وكشف الإيرلندي جوردان في كانون الأول الماضي أنه يعاني من سرطان المثانة والبروستاتا، وانتشر المرض في العمود الفقري والحوض.

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وذكرت عائلة جوردان في بيان أصدرته لوكالة الأنباء البريطانية: "ببالغ الحزن نعلن وفاة إيدي جوردان، المالك السابق لفريق فورمولا1- والمحلل التلفزيوني ورجل الأعمال".

وأضاف: "رحل في هدوء وإلى جواره أفراد عائلته بمدينة كيب تاون، في الساعات الأولى من يوم 20 آذار 2025 عن عمر 76 عاماً، بعد معركة استمرت 12 شهراً مع شكل عدواني من سرطان البروستاتا".

وأكد البيان: "جلب إيدي جوردان من الكاريزما والطاقة والسحر الأيرلندي أينما ذهب. جميعا فراغ كبير بدون وجوده. سيفتقده من الناس، لكنه ترك لنا من الذكريات الرائعة التي ستجعلنا نبتسم رغم حزننا". (امارات 24)