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رياضة

رسميًا.. اليكم أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:55
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حجز المنتخب الياباني مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، ليصبح أول منتخب يضمن التأهل عبر التصفيات، وينضم إلى المنتخبات المضيفة: كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.  
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حقق "الساموراي الأزرق" فوزًا ثمينًا على نظيره البحريني بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، ليضمن التأهل قبل انتهاء التصفيات. وجاء الهدفان عبر كامادا وكوبو في الدقيقتين 66 و87، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.  

بهذا الفوز، رفع منتخب اليابان رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، ليصبح حسابيًا خارج دائرة الخطر، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال. في المقابل، تجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات، ليواجه تحديات صعبة في مشواره التأهيلي.
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