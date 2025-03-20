Advertisement

رياضة

اتهام لـ الفيفا بتقديم كأس العالم إلى ليونيل ميسي

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1336164-638780947204556275.jpg
Doc-P-1336164-638780947204556275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا اتهامات مثيرة للجدل ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشيرًا إلى أن كأس العالم قطر 2022 تم إهداؤه للمنتخب الأرجنتيني ونجم الفريق ليونيل ميسي.  
Advertisement

وكانت الأرجنتين قد توجت باللقب العالمي الثالث في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في مباراة نهائية اعتبرت واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ المونديال.  

في تصريحات نقلها موقع "Foot Mercato" الفرنسي، أكد إيفرا أن الجميع يعلم أن كأس العالم 2022 قد مُنح للأرجنتين وليونيل ميسي، مضيفًا أن حتى الفرنسيين كانوا يرغبون في رؤية ميسي يحقق اللقب.  

وأشار إلى أن هناك قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل في المباراة النهائية، حيث لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن كل شيء كان مكتوبًا مسبقًا.  

دافع إيفرا عن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، الذي تعرض لانتقادات بعد خسارة اللقب، مؤكدًا أن البعض أصبح مدللًا، فالتواجد في نصف النهائي أو النهائي في كل بطولة ليس بالأمر السهل. وأضاف أن ما يفعله ديشامب يُعد إنجازًا كبيرًا، وانتقاده بهذه الطريقة هو قلة احترام له.  

قدم ليونيل ميسي أداءً استثنائيًا في البطولة، حيث سجل سبعة أهداف، منها هدفان في النهائي، ليحقق حلمه برفع الكأس الأغلى بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات.  

وبذلك، انضم منتخب الأرجنتين إلى قائمة المتوجين بكأس العالم ثلاث مرات، بعد فوزه بالبطولة عامي 1978 و1986، بينما استمرت فرنسا كواحدة من أقوى المنتخبات في العصر الحديث بعد فوزها باللقب مرتين عامي 1998 و2018.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... ترامب يحصل على مفتاح كأس العالم للأندية
lebanon 24
21/03/2025 02:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع هام بخصوص كأس العالم 2030.. هذه تفاصيله
lebanon 24
21/03/2025 02:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كرواتيا تتأهل لنهائي بطولة كأس العالم على حساب فرنسا
lebanon 24
21/03/2025 02:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في "كأس الأبطال"
lebanon 24
21/03/2025 02:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2025-03-20
11:44 | 2025-03-20
11:00 | 2025-03-20
08:55 | 2025-03-20
08:00 | 2025-03-20
06:04 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24