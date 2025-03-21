إيرلينغ هالاند يدفع مبلغا ضخما لشراء سيارة فارهة.. كم بلغ؟

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أنفق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، مبلغًا ضخمًا لشراء سيارة بوغاتي نادرة بقوة 1800 حصان، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها فريقه محليًا وأوروبيًا.وتبلغ القيمة الأصلية للسيارة 3.2 مليون جنيه إسترليني، لكن القوانين النرويجية رفعت التكلفة إلى 4 ، مع احتمال إنفاق مبالغ إضافية لتعديلها.ورغم معاناة مانشستر سيتي في الإنكليزي وخروجه المبكر من أبطال ، يواصل هالاند تألقه، حيث سجل 29 هدفًا هذا الموسم، كما مدد عقده مع النادي حتى 2034، قاطعًا على الأندية المهتمة بضمه.