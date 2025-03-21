Advertisement

رياضة

إيرلينغ هالاند يدفع مبلغا ضخما لشراء سيارة فارهة.. كم بلغ؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1336170-638780954235934580.jpg
Doc-P-1336170-638780954235934580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أنفق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مبلغًا ضخمًا لشراء سيارة بوغاتي نادرة بقوة 1800 حصان، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها فريقه محليًا وأوروبيًا.  
Advertisement

وتبلغ القيمة الأصلية للسيارة 3.2 مليون جنيه إسترليني، لكن القوانين النرويجية رفعت التكلفة إلى 4 ملايين، مع احتمال إنفاق مبالغ إضافية لتعديلها.  

ورغم معاناة مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا، يواصل هالاند تألقه، حيث سجل 29 هدفًا هذا الموسم، كما مدد عقده مع النادي حتى 2034، قاطعًا الطريق على الأندية المهتمة بضمه.
مواضيع ذات صلة
إيرلينغ هالاند و"ريال مدريد": مواجهةٌ مصيرية في دوري الأبطال!
lebanon 24
21/03/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وصلت بسيارة فيراري فارهة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في دبي والجمهور يتغزل بها (فيديو)
lebanon 24
21/03/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت مبلغاً ضخماً.. سيدة تغلق الهاتف بوجه محمد رمضان وهذا ما فعله (فيديو)
lebanon 24
21/03/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ خسائر القطاع الكهربائي في غزة؟
lebanon 24
21/03/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2025-03-21
02:30 | 2025-03-21
02:00 | 2025-03-21
01:30 | 2025-03-21
01:00 | 2025-03-21
00:30 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24