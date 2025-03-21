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رياضة
إيرلينغ هالاند يدفع مبلغا ضخما لشراء سيارة فارهة.. كم بلغ؟
Lebanon 24
21-03-2025
|
00:00
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أنفق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند،
مهاجم
مانشستر سيتي، مبلغًا ضخمًا لشراء سيارة بوغاتي نادرة بقوة 1800 حصان، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها فريقه محليًا وأوروبيًا.
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وتبلغ القيمة الأصلية للسيارة 3.2 مليون جنيه إسترليني، لكن القوانين النرويجية رفعت التكلفة إلى 4
ملايين
، مع احتمال إنفاق مبالغ إضافية لتعديلها.
ورغم معاناة مانشستر سيتي في
الدوري
الإنكليزي وخروجه المبكر من
دوري
أبطال
أوروبا
، يواصل هالاند تألقه، حيث سجل 29 هدفًا هذا الموسم، كما مدد عقده مع النادي حتى 2034، قاطعًا
الطريق
على الأندية المهتمة بضمه.
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