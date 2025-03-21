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رياضة

تعادل مثير بين العراق والكويت

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:30
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انتهت مباراة المنتخب العراقي وضيفه المنتخب الكويتي بتعادل مثير 2-2 اليوم الخميس في الجولة السابعة من مواجهات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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وسجل المهاجم يوسف ناصر هدفي المنتخب الكويتي في الدقيقتين (39 و70) فيما دوّن أكام هاشم (90+3) وإبراهيم بايش (90+11) هدفي المنتخب العراقي

وبات رصيد المنتخب العراقي 12 نقطة متساوياً مع المنتخب الأردني الفائز على نظيره المنتخب الفلسطيني 3-1 فيما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 5 نقاط. (بي إن سبورتس)
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