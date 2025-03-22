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رياضة
بغياب ميسي.. الأرجنتين على بعد نقطة من التأهل لمونديال 2026
Lebanon 24
22-03-2025
|
01:38
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بعد تحقيقه فوزا ثمينا على غريمه الأوروغواي مساء أمس الجمعة، أصبح المنتخب الأرجنتيني على بعد نقطة واحدة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026.
ولم يتأثر منتخب "التانغو" بغياب الأسطورة ليونيل
ميسي
، وحقق فوزا مهما بنتيجة 1-0، على الأوروغواي.
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وسجل النجم الصاعد تياغو ألمادا، هدف اللقاء الوحيد، بتسديدة مذهلة في الدقيقة 68.
وبهذا الفوز، يحتاج المنتخب الأرجنتيني نقطة واحدة في "كلاسيكو العالم" أمام البرازيل الأسبوع المقبل، للوصول إلى كأس العالم 2026.(سكاي نيوز)
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