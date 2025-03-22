المنتخب النرويجي يمطر شباك مولدوفا

Advertisement

حقق منتخب فوزاً كبيراً أمام مضيفه منتخب مولدوفا 5-صفر اليوم في الأولى من مواجهات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل كل من رايرسون (5) وإيرلينغ هالاند (23) وثيلو آسغارد (38) وألكسندر سورلوث (43) وآرون دونوم (69) أهداف منتخب . (بي إن سبورتس)