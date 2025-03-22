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رياضة

المنتخب النرويجي يمطر شباك مولدوفا

Lebanon 24
22-03-2025 | 17:23
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حقق منتخب النرويج فوزاً كبيراً أمام مضيفه منتخب مولدوفا 5-صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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وسجل كل من جوليان رايرسون (5) وإيرلينغ هالاند (23) وثيلو آسغارد (38) وألكسندر سورلوث (43) وآرون دونوم (69) أهداف منتخب النرويج. (بي إن سبورتس)
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