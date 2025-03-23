فيورنتينا يسقط إنتر في الدوري الإيطالي للسيدات

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حقق فيورنتينا انتصارا ثمينا على ضيفه إنتر ميلان (1-0)، اليوم الأحد، على ملعب فيولا ، ضمن منافسات الأسبوع من جولة البطولة بالدوري الإيطالي للسيدات.وبعد أن خرج من الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل صاحب الأرض هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني عبر المهاجمة الإيطالية أغنيس بونفانتيني.وتمكن فيورنتينا من رفع رصيده إلى 35 نقطة، ليبقى في المركز قبل الأخير، بينما بقي الخاسر إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.وتستمر جولة البطولة على مدار 10 أسابيع، بمشاركة يوفنتوس وإنتر ميلان وروما وفيورنتينا وميلان، لتحديد بطل الموسم من الإيطالي للسيدات.