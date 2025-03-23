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رياضة

فيورنتينا يسقط إنتر في الدوري الإيطالي للسيدات

Lebanon 24
23-03-2025 | 11:00
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حقق فيورنتينا انتصارا ثمينا على ضيفه إنتر ميلان (1-0)، اليوم الأحد، على ملعب فيولا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من جولة البطولة بالدوري الإيطالي للسيدات.
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وبعد أن خرج من الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل صاحب الأرض هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني عبر المهاجمة الإيطالية أغنيس بونفانتيني.

وتمكن فيورنتينا من رفع رصيده إلى 35 نقطة، ليبقى في المركز الرابع قبل الأخير، بينما بقي الخاسر إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وتستمر جولة البطولة على مدار 10 أسابيع، بمشاركة يوفنتوس وإنتر ميلان وروما وفيورنتينا وميلان، لتحديد بطل الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للسيدات.
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