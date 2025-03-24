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رياضة

من هي المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025؟

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:13
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انتهت مرحلة ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 بعد إقامة مباريات الإياب مساء أمس الأحد في فترة التوقف الدولي لشهر مارس.
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واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، حيث تأهلت كل من ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، وفرنسا بعد مباريات مثيرة في دور ربع النهائي.

 وتأهلت المنتخبات الأربعة التالية إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 كالتالي:

- ألمانيا: تأهلت بعد الفوز على إيطاليا بمجموع المباراتين 5-4.

- البرتغال: تأهلت بعد الفوز على الدنمارك بمجموع المباراتين 5-3

- إسبانيا: تأهلت بعد التعادل مع هولندا في مجموع المباراتين 5-5، والفوز بركلات الترجيح 5-4

- فرنسا: تأهلت بعد الفوز على كرواتيا بركلات الترجيح.

وتنطلق منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يومي 4 و5 يونيو المقبل على أن تقام مباراة النهائي يوم 8 من الشهر نفسه.

وتعد تلك النسخة هي الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وفاز منتخب إسبانيا باللقب في النسخة الأخيرة.
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