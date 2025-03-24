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رياضة

أولمبياد 2032: سباقات تجديف في نهر مليء بالتماسيح!

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:25
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تخطط سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية لإقامة منافسات التجديف ضمن أولمبياد وبارالمبياد 2032 في نهر فيتزروي، المعروف بوجود التماسيح فيه، ما أثار جدلاً واسعاً حول سلامة الرياضيين.  

ووفقاً للخطط الأولية، تم اقتراح مدينة روكهامبتون كموقع لاستضافة السباقات، دون أن تقدم السلطات تعليقاً واضحاً حول المخاطر المحتملة التي يشكلها وجود التماسيح في النهر.  
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بدورها، أقرت سارة كوك، رئيسة الاتحاد الأسترالي للتجديف، بوجود التماسيح في المنطقة، لكنها أكدت أن التحدي الأكبر يتمثل في قوة التيار المائي، وليس فقط الحياة البرية.  

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 في مدينة بريسبان الأسترالية، خلال الفترة من 23 تموز إلى 8 آب، وسط استعدادات مستمرة لضمان سلامة الرياضيين والمشاركين في مختلف المنافسات.
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