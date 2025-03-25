الدوري الإنكليزي الممتاز يحقق فوزًا قانونيًا ضد القرصنة في لبنان!

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نجحت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في تحقيق فوز قانوني كبير ضد أحد الأفراد الذين اعتدوا على حقوق البث الخاصة بالمسابقة في دولة عربية.يعتبر الدوري الإنكليزي الممتاز من أكثر البطولات الرياضية متابعة حول العالم، حيث تباع حقوق بث مبارياته بمبالغ ضخمة لشبكات البث العالمية. وفي إطار حملتها لمكافحة الانتهاكات، أصدرت محكمة لبنانية حكمًا يقضي بسجن مشغل منصة بث غير قانونية لمدة 11 شهرا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتجاوز 90 ألف أميركي (ما يعادل حوالي 70 ألف جنيه إسترليني).وجاء هذا الحكم بعد قضية رفعتها رابطة الدوري الإنكليزي بالتعاون مع شبكة "Sky Sports" وتحالف الإبداع والترفيه (ACE)، حيث تم تقديم أدلة واضحة على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.وتعرض لخمس تهم تتعلق بهذه الانتهاكات، وتمت إدانته بها جميعًا، ليصدر بحقه حكم بالسجن والغرامة.تعد هذه القضية جزءًا من حملة واسعة النطاق أطلقتها الرابطة بالتعاون مع شركائها الدوليين للتصدي للقرصنة التي تشكل تهديدًا كبيرًا لصناعة البث الرياضي. وتعاونت الرابطة بشكل وثيق مع مكتب مكافحة جرائم الإنترنت اللبناني لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الأنشطة غير القانونية وتقديمهم للعدالة.وفي تعليق له على القضية، قال كيفن بلامب، المستشار العام لرابطة الدوري الإنكليزي: "هذه القضية تعكس التزامنا الراسخ بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدوري وشركائنا في البث." وأضاف: "حماية المحتوى ليست مجرد مسألة مالية، بل هي ضرورة أساسية لضمان استدامة كرة القدم الإنكليزية وتقديم تجربة مميزة لجماهيرنا حول العالم."وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرابطة مؤخرًا عن تمديد حقوق بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في المملكة المتحدة لصالح شبكتي "Sky Sports" و"TNT Sports" حتى عام 2029. (روسيا اليوم)