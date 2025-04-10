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رياضة
كومان: ميسي لن يعود إلى برشلونة بوجود لابورتا
Lebanon 24
10-04-2025
|
10:31
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فجر الهولندي رونالد كومان، أسطورة نادي
برشلونة الإسباني
، مفاجأة مدوية حول إمكانية عودة
الأرجنتيني
ليونيل
ميسي
قائد إنتر ميامي الأميركي في الفترة المقبلة.
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وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية إن
ميسي
لاعب فريد من نوعه ولا يجب مقارنة أي لاعب آخر به مشيدًا بما يقدمه الإسباني لامين يامال جناح
برشلونة
هذا الموسم.
وأضاف:" يامال لاعب رائع ولكن لا يجب مقارنته مع ميسي، لا أعتقد أننا سنرى لاعبًا آخر مثله".
واستبعد كومان عودة ميسي إلى صفوفه
برشلونة
مجددًا بعد رحيله في صيف 2021 عقب نهاية عقده.
وأوضح مدرب برشلونة السابق أن ميسي لن يعود في وجود الرئيس الحالي خوان لابورتا. (ارم نيوز)
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