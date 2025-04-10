كومان: ميسي لن يعود إلى برشلونة بوجود لابورتا

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فجر الهولندي رونالد كومان، أسطورة نادي ، مفاجأة مدوية حول إمكانية عودة قائد إنتر ميامي الأميركي في الفترة المقبلة.وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية إن لاعب فريد من نوعه ولا يجب مقارنة أي لاعب آخر به مشيدًا بما يقدمه الإسباني لامين يامال جناح هذا الموسم.وأضاف:" يامال لاعب رائع ولكن لا يجب مقارنته مع ميسي، لا أعتقد أننا سنرى لاعبًا آخر مثله".واستبعد كومان عودة ميسي إلى صفوفه مجددًا بعد رحيله في صيف 2021 عقب نهاية عقده.وأوضح مدرب برشلونة السابق أن ميسي لن يعود في وجود الرئيس الحالي خوان لابورتا. (ارم نيوز)