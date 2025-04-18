مدرب ليفربول: نحن سعداء بالفريق الحاليّ

Advertisement

يعتقد المدرب لليفربول متصدر أرنه أن الحفاظ على الفريق القريب بقوة من التتويج باللقب أهم من التعاقدات الجديدة .وقال: "دعونا نرى ما سيحدث في بقية الصيف، ولكن سيكون من الغريب أن أقول الآن إنني لست راضيًا عن الفريق، فقد قلت هذا منذ عام، نحن سعداء بالفريق الحالي".وأضاف: "ربما إذا استطعنا الحفاظ على هذا الفريق، فسيكون صيفًا حافلًا بالفعل. أعتقد أن الفريق يُراد الحفاظ عليه متماسكًا لأطول فترة ممكنة، طالما يؤدون بأفضل طريقة ممكنة، ولكن من الجيد أيضًا أن يكون هناك بعض في الفريق وحوله مع لاعب أو اثنين. لكن هذا ليس ضروريًا حقًا بالنظر إلى الجودة التي نمتلكها وجودة الموسم الذي قدمناه". (العربية)