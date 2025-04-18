Advertisement

رياضة

مدرب ليفربول: نحن سعداء بالفريق الحاليّ

Lebanon 24
18-04-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1349101-638805834971655598.jpg
Doc-P-1349101-638805834971655598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم أرنه سلوت أن الحفاظ على تشكيلة الفريق القريب بقوة من التتويج باللقب أهم من التعاقدات الجديدة الكبيرة.
Advertisement

وقال: "دعونا نرى ما سيحدث في بقية الصيف، ولكن سيكون من الغريب أن أقول الآن إنني لست راضيًا عن الفريق، فقد قلت هذا منذ عام، نحن سعداء بالفريق الحالي".

وأضاف: "ربما إذا استطعنا الحفاظ على هذا الفريق، فسيكون صيفًا حافلًا بالفعل. أعتقد أن جوهر الفريق يُراد الحفاظ عليه متماسكًا لأطول فترة ممكنة، طالما أنهم يؤدون بأفضل طريقة ممكنة، ولكن من الجيد أيضًا بشكل عام أن يكون هناك بعض الطاقة الجديدة في الفريق وحوله مع لاعب أو اثنين. لكن هذا ليس ضروريًا حقًا بالنظر إلى الجودة التي نمتلكها وجودة الموسم الذي قدمناه". (العربية)
مواضيع ذات صلة
فضيحة في توتنهام.. مدرب الفريق يكشف عن "الجاسوس" الذي يسرب المعلومات!
lebanon 24
18/04/2025 19:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إيزاك يصدم ليفربول ويحدد فريقه بالموسم المقبل
lebanon 24
18/04/2025 19:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب برشلونة مستاء: هذا الأمر غير مقبول
lebanon 24
18/04/2025 19:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب استبعاد أونانا
lebanon 24
18/04/2025 19:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:11 | 2025-04-18
09:32 | 2025-04-18
06:18 | 2025-04-18
04:30 | 2025-04-18
03:34 | 2025-04-18
01:36 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24