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رياضة
مدرب ليفربول: نحن سعداء بالفريق الحاليّ
Lebanon 24
18-04-2025
|
07:29
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يعتقد المدرب
الهولندي
لليفربول متصدر
الدوري الإنكليزي
لكرة القدم
أرنه
سلوت
أن الحفاظ على
تشكيلة
الفريق القريب بقوة من التتويج باللقب أهم من التعاقدات الجديدة
الكبيرة
.
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وقال: "دعونا نرى ما سيحدث في بقية الصيف، ولكن سيكون من الغريب أن أقول الآن إنني لست راضيًا عن الفريق، فقد قلت هذا منذ عام، نحن سعداء بالفريق الحالي".
وأضاف: "ربما إذا استطعنا الحفاظ على هذا الفريق، فسيكون صيفًا حافلًا بالفعل. أعتقد أن
جوهر
الفريق يُراد الحفاظ عليه متماسكًا لأطول فترة ممكنة، طالما
أنهم
يؤدون بأفضل طريقة ممكنة، ولكن من الجيد أيضًا
بشكل عام
أن يكون هناك بعض
الطاقة الجديدة
في الفريق وحوله مع لاعب أو اثنين. لكن هذا ليس ضروريًا حقًا بالنظر إلى الجودة التي نمتلكها وجودة الموسم الذي قدمناه". (العربية)
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