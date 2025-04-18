مدرب برشلونة مستاء: هذا الأمر غير مقبول

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أبدى مدرب الألماني ، استيائه من جدول مباريات فريقه مؤكداً أن كلّ الدوريات الأوروبية باستثناء تهتم بجداول وعدد المباريات التي تخوضها الأندية في المسابقات الأوروبية.وقال : "هذا الوضع لا يصدق، كلّ الدوريات مثل الألماني أو الإنكليزي تهتم بأنديتها وفي إسبانيا لا، هنا يقولون: دعوهم يلعبون ويعودون الساعة الخامسة فجراً إلى منازلهم".وتابع: "لا يدركون ما يعني هذا لللاعبين".وأشار إلى أنه يتمنى الحديث مع المسؤول عن تنظيم جدول "الليغا" لمحاولة إيجاد حلّح للوضع الذي وصفه بـ"السخيف". (الإمارات 24)