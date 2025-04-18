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رياضة

مدرب برشلونة مستاء: هذا الأمر غير مقبول

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:11
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أبدى مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك، استيائه من جدول مباريات فريقه مؤكداً أن كلّ الدوريات الأوروبية باستثناء إسبانيا تهتم بجداول وعدد المباريات التي تخوضها الأندية في المسابقات الأوروبية.
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وقال فليك: "هذا الوضع لا يصدق، كلّ الدوريات مثل الألماني أو الإنكليزي الممتاز تهتم بأنديتها وفي إسبانيا لا، هنا يقولون: دعوهم يلعبون ويعودون الساعة الخامسة فجراً إلى منازلهم".

وتابع: "لا يدركون ما يعني هذا لللاعبين".

وأشار إلى أنه يتمنى الحديث مع المسؤول عن تنظيم جدول "الليغا" لمحاولة إيجاد حلّح للوضع الذي وصفه بـ"السخيف". (الإمارات 24)
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