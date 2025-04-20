روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي

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واصل انتصاراته في وحقق فوزه السابع في آخر تسع مباريات، وذلك على حساب ضيفه (1-0)، ضمن منافسات 33 من المسابقة.وبحسب موقع " "، لا يوجد أي فريق في حصد نقاطا أكثر من خلال عام 2025.وأشار الموقع إلى أن " " حققوا 11 انتصارا وتعادلوا في 4 مباريات منذ بداية العام، ليصل ما جمعوه إلى 37 نقطة من 15 مباراة.وتعود آخر خسارة لروما في الدوري إلى 15 كانون الأول 2024، عندما سقط خارج أرضه أمام بهدفين دون رد.ورفع روما رصيده إلى 57 نقطة في المركز في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف خلف صاحب .على ، تجمد رصيد عند 32 نقطة في المركز . (روسيا اليوم)