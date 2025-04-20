Advertisement

رياضة

روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي

Lebanon 24
20-04-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1349862-638807736732682351.png
Doc-P-1349862-638807736732682351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل نادي روما انتصاراته في الدوري الإيطالي وحقق فوزه السابع في آخر تسع مباريات، وذلك على حساب ضيفه هيلاس فيرونا (1-0)، ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.
Advertisement

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، لا يوجد أي فريق في الدوري الإيطالي حصد نقاطا أكثر من روما خلال عام 2025.

وأشار الموقع إلى أن "الذئاب" حققوا 11 انتصارا وتعادلوا في 4 مباريات منذ بداية العام، ليصل إجمالي ما جمعوه إلى 37 نقطة من 15 مباراة.

وتعود آخر خسارة لروما في الدوري إلى 15 كانون الأول 2024، عندما سقط خارج أرضه أمام كومو بهدفين دون رد.

ورفع روما رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف خلف بولونيا صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيرونا عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
فيورنتينا يسقط إنتر في الدوري الإيطالي للسيدات
lebanon 24
21/04/2025 14:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: سنستضيف غدا محادثات رفيعة المستوى في روما لتسهيل التوصل إلى حل إيجابي بين إيران والولايات المتحدة
lebanon 24
21/04/2025 14:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
يامال يكشف سر تألقه مع برشلونة
lebanon 24
21/04/2025 14:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أرتيتا يقر: غوارديولا وراء تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري الأبطال
lebanon 24
21/04/2025 14:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:55 | 2025-04-21
04:30 | 2025-04-21
02:48 | 2025-04-21
01:15 | 2025-04-21
23:00 | 2025-04-20
14:00 | 2025-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24