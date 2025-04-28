حارس مرمى "مانشستر سيتي"... هل ينتقل إلى الدوري السعوديّ؟

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أكد الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس"، أن حارس مرمى ، البرازيلي إيدرسون، لديه فرصة حقيقية للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأشار رومانو إلى أن أندية لا تزال مهتمة بالتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، بعدما كانت الصفقة قريبة من الحدوث قبل عام مع أندية مثل الاتحاد والنصر، لكنها لم تكتمل حينها. (الامارات 24)