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رياضة
حارس مرمى "مانشستر سيتي"... هل ينتقل إلى الدوري السعوديّ؟
Lebanon 24
28-04-2025
|
09:36
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أكد الصحافي المتخصص في
أخبار
انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس"، أن حارس مرمى
مانشستر سيتي
، البرازيلي إيدرسون، لديه فرصة حقيقية للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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وأشار رومانو إلى أن أندية
الدوري السعودي
لا تزال مهتمة بالتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، بعدما كانت الصفقة قريبة من الحدوث قبل عام مع أندية مثل الاتحاد والنصر، لكنها لم تكتمل حينها. (الامارات 24)
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