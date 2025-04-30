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رياضة

أبطال أوروبا.. باريس يهزم أرسنال ويقطع شوطا نحو النهائي

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:00
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قطع باريس سان جرمان شوطا نحو الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه فوزا مهما على أرسنال، في لندن، مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي البطولة.
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وسجل الفرنسي عثمان دمبيلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 4، وحافظ باريس على النتيجة لينتصر 1-0.
وفشلت محاولات أرسنال في العودة للقاء، وبدا عاجزا من الناحية الهجومية.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في باريس، بعد 7 أيام، في قمة ستحدد طرف النهائي المرتقب للبطولة الأغلى.
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