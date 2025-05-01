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رياضة

ليبرون جيمس يُثبر التساؤلات بشأن مستقبله

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:39
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ترك نجم ليكرز المخضرم ليبرون جيمس باب التساؤلات مشرّعاً حيال مستقبله في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب خروج فريقه للموسم الثاني توالياً من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، مشدداً على أنه لا يملك حاليا أي إجابة.
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وعندما سُئل جيمس خلال مؤتمر صحافي عقب خسارة فريقه: كم سنة أخرى ستلعب؟ أجاب قائلا "ليس لديّ إجابة على هذا السؤال"، متعمدا الهروب بشأن مستقبله. (الامارات 24)
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