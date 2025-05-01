ليبرون جيمس يُثبر التساؤلات بشأن مستقبله

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ترك نجم ليكرز المخضرم باب التساؤلات مشرّعاً حيال مستقبله في الأميركي للمحترفين، عقب خروج فريقه للموسم الثاني توالياً من الدور الأول للأدوار الإقصائية " أوف"، مشدداً على أنه لا يملك حاليا أي إجابة.وعندما سُئل خلال مؤتمر صحافي عقب خسارة فريقه: كم سنة أخرى ستلعب؟ أجاب قائلا "ليس لديّ إجابة على هذا السؤال"، متعمدا الهروب بشأن مستقبله. (الامارات 24)