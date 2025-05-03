بعد مغادرته مانشستر سيتي.. هذا ما سيفعله غوارديولا

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أكد المدرب أنه سيأخذ استراحة من بعد مغادرته ، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيتقاعد نهائيًا من التدريب.وكان المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 عامًا قد وقّع عقدًا جديدًا لمدة عامين في تشرين الثاني الماضي، يُبقيه في ملعب الاتحاد حتى حزيران 2027، ما سيجعل فترته مع الفريق تمتد إلى 11 عامًا منذ انضمامه عام 2016، وهي الأطول في مسيرته التدريبية التي شملت أربع سنوات مع وثلاث سنوات مع .وقاد سيتي إلى فترة ذهبية غير مسبوقة، حيث فاز بستة ألقاب في الممتاز، إضافة إلى تحقيق لقب لأول مرة في تاريخ النادي كجزء من ثلاثية تاريخية موسم 2022/2023. لكنه أقر بأن الموسم الحالي كان صعبًا.وقال غوارديولا لشبكة ESPN: "بعد انتهاء عقدي مع سيتي، سأتوقف. هذا مؤكد. لا أعلم إن كنت سأتقاعد، لكنني سأخذ استراحة. لا أعرف كيف أريد أن يتذكرني الناس".(سكاي نيوز)