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رياضة
بعد مغادرته مانشستر سيتي.. هذا ما سيفعله غوارديولا
Lebanon 24
03-05-2025
|
01:00
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أكد المدرب
بيب غوارديولا
أنه سيأخذ استراحة من
كرة القدم
بعد مغادرته
مانشستر سيتي
، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيتقاعد نهائيًا من التدريب.
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وكان المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 عامًا قد وقّع عقدًا جديدًا لمدة عامين في تشرين الثاني الماضي، يُبقيه في ملعب الاتحاد حتى حزيران 2027، ما سيجعل فترته مع الفريق تمتد إلى 11 عامًا منذ انضمامه عام 2016، وهي الأطول في مسيرته التدريبية التي شملت أربع سنوات مع
برشلونة
وثلاث سنوات مع
بايرن ميونيخ
.
وقاد
غوارديولا
مانشستر
سيتي إلى فترة ذهبية غير مسبوقة، حيث فاز بستة ألقاب في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، إضافة إلى تحقيق لقب
دوري أبطال أوروبا
لأول مرة في تاريخ النادي كجزء من ثلاثية تاريخية موسم 2022/2023. لكنه أقر بأن الموسم الحالي كان صعبًا.
وقال غوارديولا لشبكة ESPN: "بعد انتهاء عقدي مع سيتي، سأتوقف. هذا مؤكد. لا أعلم إن كنت سأتقاعد، لكنني سأخذ استراحة. لا أعرف كيف أريد أن يتذكرني الناس".(سكاي نيوز)
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