بالأرقام: بعد 100 مباراة.. من الأفضل بين ميسي ولامين يامال؟

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خلال المواجهة أمام فريق ضمن منافسات ، وصل اللاعب هذا الأسبوع إلى مباراته رقم 100 مع .وسجل النجم الشاب البالغ من العمر 17 عاما هدفا رائعا، ساهم في عودة فريقه بعد تأخره بهدفين، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 3-3.وفتح أداء يامال اللافت باب المقارنة بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية .وفيما يلي مقارنة بين اللاعبين بعد 100 مباراة مع :أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراةدخل يامال التاريخ كأصغر لاعب في تاريخ برشلونة يصل إلى 100 مباراة بـ17 عاما و292 يوما.بلغ هذا الإنجاز وهو في سن 20 عاما و248 يوما.عدد الدقائق الملعوبةيامال لعب 6859 دقيقة خلال 100 مباراة.ميسي لعب 6747 دقيقة.عدد الأهدافميسي سجل 41 هدفا في أول 100 مباراة له مع برشلونة.يامال سجل 21 هدفا فقط في نفس العدد من المباريات.عدد الألقابميسي حصد 4 ألقاب بعد 100 مباراة، من بينها أبطال والدوري الإسباني.يامال حتى الآن فاز بـ3 ألقاب، آخرها ، ولا تزال لديه فرصة للفوز بالدوري هذا الموسم.عدد التمريرات الحاسمةيامال قدم 33 تمريرة حاسمة.ميسي قدم 21 تمريرة حاسمة فقط في نفس المرحلة من مسيرته.(سكاي نيوز)