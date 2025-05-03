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رياضة

قبل مواجهة تشيلسي.. سلوت يشيد بنجم ليفربول

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:30
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أشاد المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، الهولندي أرني سلوت، بمساهمة لاعب الوسط المميز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في نجاح الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم للمرة الـ20 في تاريخه قبل عدة جولات من ختام منافسات المسابقة.

وامتدح سلوت في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة ليفربول وتشيلسي المقررة غدا الأحد في قمة المرحلة الـ35 من الدوري الإنكليزي، ماك أليستر وقال: "لا اعتقد أنني أهمله لأنه لعب ربما كل مباراة، أو تقريبا كل مباراة".

وأضاف: "ربما لم يلعب في مرات قليلة، وكان هذا بسبب أنه بحاجة للراحة أو كان مصابا، لذلك لم يتمكن من اللعب".

وأكد: "ماك أليستر لاعب مهم للغاية، (يتمتع) بذكاء في اللعبة ويتعامل مع الكرة براحة كبيرة".

وأردف: "ولكن ما يجعله لاعبا مميزا بالنسبة لي هو أنه عادة ما يكون اللاعبون الذين يمتلكون هذا القدر الكبير من الذكاء في اللعبة ويمتلكون الراحة في التعامل مع الكرة ليسوا بنفس القدر من العدوانية والشراسة دون الكرة".

وأكمل: "ماك أليستر واحد من اللاعبين القلائل في العالم الذي يجمع بين الذكاء الكبير في اللعبة، والقدرة الكبيرة على التعامل مع الكرة، ولكن مع شراسة وقوة دون الكرة". (روسيا اليوم) 
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