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رياضة

خلال المباراة... طفل يقتحم الملعب ليلتقط "سيلفي" مع ميسي وهكذا تصرّف الأخير (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2025 | 07:00
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اقتحم أحد الأطفال الملعب خلال مباراة فريق إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز التي أقيمت فجر اليوم الأحد من أجل التقاط صورة "سيلفي" مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتغلب إنتر ميامي على نظيره نيويورك ريد بولز بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الأمريكي لكرة القدم

تجدر الإشارة إلى أن النجم الأرجنتيني سجل هدفا رائعا بمجهود فردي ليجعل النتيجة 4-1 قبل نهاية المباراة بـ23 دقيقة.
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