خلال المباراة... طفل يقتحم الملعب ليلتقط "سيلفي" مع ميسي وهكذا تصرّف الأخير (فيديو)

الأسطورة ميسي يطلب من الأمن أن يسمحوا للطفل بالتقاط سيلفي ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/OjoEoP0UwO
— Messi World (@M10GOAT) May 4, 2025
واقتحم أحد المشجعين الأطفال الملعب ودخل الأمن ليركض خلفه لمنعه من الوصول لميسي ولكن بمجرد وصوله للنجم الأرجنتيني أمسك به رجال الأمن.
ولكن ميسي تدخل وطلب منهم تركه من أجل التقاط الصورة وبالفعل حصل المشجع على صورته وخرج من الملعب وسط تصفيق الجماهير من رد الفعل الرائع للأسطورة الأرجنتيني.
الأسطورة ميسي يطلب من الأمن أن يسمحوا للطفل بالتقاط سيلفي ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/OjoEoP0UwO