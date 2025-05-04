خلال المباراة... طفل يقتحم الملعب ليلتقط "سيلفي" مع ميسي وهكذا تصرّف الأخير (فيديو)

اقتحم أحد الأطفال الملعب خلال مباراة فريق ضد ريد بولز التي أقيمت فجر اليوم الأحد من أجل التقاط صورة "سيلفي" مع النجم .



وتغلب ميامي على نظيره نيويورك ريد بولز بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الأمريكي .



تجدر الإشارة إلى أن النجم الأرجنتيني سجل هدفا رائعا بمجهود فردي ليجعل النتيجة 4-1 قبل نهاية المباراة بـ23 دقيقة.

الأسطورة يطلب من الأمن أن يسمحوا للطفل بالتقاط سيلفي ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/OjoEoP0UwO — Messi World (@M10GOAT) May 4, 2025



واقتحم أحد المشجعين الأطفال الملعب ودخل الأمن ليركض خلفه لمنعه من الوصول لميسي ولكن بمجرد وصوله للنجم الأرجنتيني أمسك به رجال الأمن.



ولكن ميسي تدخل وطلب منهم تركه من أجل التقاط الصورة وبالفعل حصل المشجع على صورته وخرج من الملعب وسط تصفيق الجماهير من رد الفعل الرائع للأسطورة الأرجنتيني.

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