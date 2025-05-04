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رياضة
تشلسي يفسد احتفالات ليفربول باللقب.. ويهزمه بثلاثية
Lebanon 24
04-05-2025
|
23:00
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نجح
تشلسي
في تحقيق فوز مهم في سعيه لضمان مقعد بدوري أبطال
أوروبا
الموسم المقبل، وذلك على حساب ضيفه
ليفربول
3-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي
لكرة القدم
.
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ورفع تشلسي رصيده إلى 63 نقطة في
المركز الخامس
، بفارق الأهداف خلف
نيوكاسل
صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة خلف
مانشستر سيتي
صاحب المركز الثالث.
ويأمل تشلسي في الموسم الأول لمدربه
الإيطالي
إنزو ماريسكا
، في العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الوقت الذي اقترب فيه الفريق كذلك من بلوغ نهائي
دوري
المؤتمر الأوروبي
بعد الفوز ذهابا على أرض يورغوردينس
السويدي
4/1 .
على الجانب ال خر، تجمد رصيد ليفربول، الذي ضمن التتويج بلقب الدوري للمرة 20 في تاريخه بالجولة الماضية، عند 82 نقطة في المركز الأول، وذلك بعد أن تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم.
وسجل إنزو
فيرنانديز
هدف التقدم لتشلسي في الدقيقة الثالثة، وسجل غاريل كوانساه مدافع ليفربول، الهدف الثاني لتشلسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 85 سجل
فيرجيل فان دايك
هدف ليفربول الوحيد، فيما أضاف
كول بالمر
الهدف الثالث لتشلسي من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
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