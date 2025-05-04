تشلسي يفسد احتفالات ليفربول باللقب.. ويهزمه بثلاثية

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نجح في تحقيق فوز مهم في سعيه لضمان مقعد بدوري أبطال الموسم المقبل، وذلك على حساب ضيفه 3-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .ورفع تشلسي رصيده إلى 63 نقطة في ، بفارق الأهداف خلف صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة خلف صاحب المركز الثالث.ويأمل تشلسي في الموسم الأول لمدربه ، في العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الوقت الذي اقترب فيه الفريق كذلك من بلوغ نهائي بعد الفوز ذهابا على أرض يورغوردينس 4/1 .على الجانب ال خر، تجمد رصيد ليفربول، الذي ضمن التتويج بلقب الدوري للمرة 20 في تاريخه بالجولة الماضية، عند 82 نقطة في المركز الأول، وذلك بعد أن تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم.