هاري كين يرفع أول ألقابه

Advertisement

أهدى التتويج بلقب "بوندسليغا" مبكرا إلى غريمه ، إثر سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه 2-2 اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ32.وكان يأمل في استمرار المنافسة على اللقب حتى ، شرط تحقيق الفوز اليوم، وإبقاء الضغط على البايرن، لكن التعادل جعل تتويج أمرا رسميا قبل مرحلتين من نهاية الموسم.وبهذا التعادل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل الصدارة بـ76 نقطة، قبل جولتين من ختام المسابقة.وعاد البايرن إلى عرش البطولة بعد أن فقد اللقب الموسم الماضي لصالح ليفركوزن، ليتوج المدرب البلجيكي بأول ألقابه مع الفريق البافاري، كما حقق ، مهاجم بايرن، أول لقب رسمي في مسيرته الاحترافية الطويلة.