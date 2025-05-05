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رياضة
هاري كين يرفع أول ألقابه
Lebanon 24
05-05-2025
|
00:24
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أهدى
باير ليفركوزن
التتويج بلقب
الدوري الألماني
"بوندسليغا" مبكرا إلى غريمه
بايرن ميونخ
، إثر سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه
فرايبورغ
2-2 اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ32.
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وكان
ليفركوزن
يأمل في استمرار المنافسة على اللقب حتى
الجولة الأخيرة
، شرط تحقيق الفوز اليوم، وإبقاء الضغط على البايرن، لكن التعادل جعل تتويج
الفريق البافاري
أمرا رسميا قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
وبهذا التعادل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل
بايرن
الصدارة بـ76 نقطة، قبل جولتين من ختام المسابقة.
وعاد البايرن إلى عرش البطولة بعد أن فقد اللقب الموسم الماضي لصالح ليفركوزن، ليتوج المدرب البلجيكي
فينسنت كومباني
بأول ألقابه مع الفريق البافاري، كما حقق
هاري كين
، مهاجم بايرن، أول لقب رسمي في مسيرته الاحترافية الطويلة.
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