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رياضة
ريو فيرديناند: في هذا السنّ جمال متقدم على ميسي ورونالدو
Lebanon 24
05-05-2025
|
05:09
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أكد
ريو فيرديناند
نجم
مانشستر يونايتد
السابق، أن
لامين جمال
يمتلك إمكانيات استثنائية قد تجعله يتفوق على أساطير
الكرة
العالمية مثل
ليونيل ميسي
وكريستيانو
رونالدو
.
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وأشار فيرديناند في تصريحات لشبكة TNT Sports بعد الأداء المذهل الذي قدمه جمال في نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
أمام
إنتر
ميلان
، إلى أن المراهق الإسباني "فنان بكل معنى الكلمة"، مضيفا: "ما فعله أمر مذهل. استخدم كل جزء من قدمه اليسرى بشكل مثير، قدرته على تجاوز اللاعبين مذهلة، إنه لاعب من طراز خاص".
وأضاف فيرديناند: "في هذا السن، جمال متقدم على
ميسي
وكريستيانو. لقد خاض 100 مباراة وهو لم يتجاوز الـ17 عاما! لم يقترب أي منهما من هذا الرقم في مثل هذا العمر. إنه لا يشارك فقط، بل يهيمن على المباريات ويحدد نتائجها".
وتابع: "لقد ساهم بشكل أساسي في الألقاب التي حصدها
برشلونة
والمنتخب الإسباني. إنه على أعتاب إنجاز ثلاثية تاريخية مع النادي الكتالوني، وهذا شيء لم نشهده من لاعب في هذا العمر". (روسيا اليوم)
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