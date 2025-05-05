ريو فيرديناند: في هذا السنّ جمال متقدم على ميسي ورونالدو

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أكد نجم السابق، أن يمتلك إمكانيات استثنائية قد تجعله يتفوق على أساطير العالمية مثل وكريستيانو .وأشار فيرديناند في تصريحات لشبكة TNT Sports بعد الأداء المذهل الذي قدمه جمال في نصف نهائي أمام ، إلى أن المراهق الإسباني "فنان بكل معنى الكلمة"، مضيفا: "ما فعله أمر مذهل. استخدم كل جزء من قدمه اليسرى بشكل مثير، قدرته على تجاوز اللاعبين مذهلة، إنه لاعب من طراز خاص".وأضاف فيرديناند: "في هذا السن، جمال متقدم على وكريستيانو. لقد خاض 100 مباراة وهو لم يتجاوز الـ17 عاما! لم يقترب أي منهما من هذا الرقم في مثل هذا العمر. إنه لا يشارك فقط، بل يهيمن على المباريات ويحدد نتائجها".وتابع: "لقد ساهم بشكل أساسي في الألقاب التي حصدها والمنتخب الإسباني. إنه على أعتاب إنجاز ثلاثية تاريخية مع النادي الكتالوني، وهذا شيء لم نشهده من لاعب في هذا العمر". (روسيا اليوم)