Advertisement

رياضة

ريو فيرديناند: في هذا السنّ جمال متقدم على ميسي ورونالدو

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1356003-638820439228601695.jpeg
Doc-P-1356003-638820439228601695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، أن لامين جمال يمتلك إمكانيات استثنائية قد تجعله يتفوق على أساطير الكرة العالمية مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
Advertisement

وأشار فيرديناند في تصريحات لشبكة TNT Sports بعد الأداء المذهل الذي قدمه جمال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، إلى أن المراهق الإسباني "فنان بكل معنى الكلمة"، مضيفا: "ما فعله أمر مذهل. استخدم كل جزء من قدمه اليسرى بشكل مثير، قدرته على تجاوز اللاعبين مذهلة، إنه لاعب من طراز خاص".

وأضاف فيرديناند: "في هذا السن، جمال متقدم على ميسي وكريستيانو. لقد خاض 100 مباراة وهو لم يتجاوز الـ17 عاما! لم يقترب أي منهما من هذا الرقم في مثل هذا العمر. إنه لا يشارك فقط، بل يهيمن على المباريات ويحدد نتائجها".

وتابع: "لقد ساهم بشكل أساسي في الألقاب التي حصدها برشلونة والمنتخب الإسباني. إنه على أعتاب إنجاز ثلاثية تاريخية مع النادي الكتالوني، وهذا شيء لم نشهده من لاعب في هذا العمر". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل سيجتمع مورينيو ورونالدو مجددا؟
lebanon 24
05/05/2025 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يودع بابا الفاتيكان برسالة مؤثرة
lebanon 24
05/05/2025 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يتحدث بصدق: لماذا لم يعد إلى برشلونة؟
lebanon 24
05/05/2025 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. أبناء ميسي يشجعون نجمين من ريال مدريد!
lebanon 24
05/05/2025 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:18 | 2025-05-05
04:30 | 2025-05-05
02:05 | 2025-05-05
00:24 | 2025-05-05
23:00 | 2025-05-04
16:00 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24