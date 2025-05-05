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رياضة

من هو أقوى مدرّب واجهه بيب غوارديولا؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:47
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كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، هو أصعب خصم واجهه في مسيرته التدريبية.
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وقال المدرب الإسباني خلال فيديو بثّ في إحدى الدورات التدريبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "كان دائما يسبب لي الصداع، لم يسبق لي أن واجهت خصما قضيت معه كل هذا الوقت من بعد الظهر والليالي، برفقة جهازي التدريبي، محاولا اكتشاف كيفية إيقافه". (العربية)
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