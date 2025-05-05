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رياضة
من هو أقوى مدرّب واجهه بيب غوارديولا؟
Lebanon 24
05-05-2025
|
08:47
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كشف
بيب غوارديولا
، مدرب
مانشستر سيتي
، أن
الألماني يورغن كلوب
،
المدير الفني
السابق لليفربول، هو أصعب خصم واجهه في مسيرته التدريبية.
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وقال المدرب الإسباني خلال فيديو بثّ في إحدى الدورات التدريبية التابعة للاتحاد
الأوروبي
لكرة القدم
"يويفا": "كان دائما يسبب لي الصداع، لم يسبق لي أن واجهت خصما قضيت معه كل هذا الوقت
من بعد
الظهر والليالي، برفقة جهازي التدريبي، محاولا اكتشاف كيفية إيقافه". (العربية)
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