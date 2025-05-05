من هو أقوى مدرّب واجهه بيب غوارديولا؟

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كشف ، مدرب ، أن ، السابق لليفربول، هو أصعب خصم واجهه في مسيرته التدريبية.وقال المدرب الإسباني خلال فيديو بثّ في إحدى الدورات التدريبية التابعة للاتحاد "يويفا": "كان دائما يسبب لي الصداع، لم يسبق لي أن واجهت خصما قضيت معه كل هذا الوقت الظهر والليالي، برفقة جهازي التدريبي، محاولا اكتشاف كيفية إيقافه". (العربية)