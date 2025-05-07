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رياضة
تشيزني: يجب ألا نتخذ الحكم مبررا للخسارة
Lebanon 24
07-05-2025
|
10:24
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رفض البولندي
فويتشيك تشيزني
، حارس
برشلونة
، أن يحمل مسؤولية خسارة فريقه أمام
إنتر
في إياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
لمواطنه
الحكم الدولي
مارشينياك.
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وكان العديد من لاعبي برشلونة اتهموا مارشينياك بالتحامل على البارسا والتسبب في إقصاء الفريق من البطولة الأوروبية.
وقال تشيزني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت"
الإسبانية
: "أعلم أنه في حالة الخسارة، غالبًا ما يتم الحديث عن أداء الحكم، لكنني لا أريد التمسك بهذا العذر. لا يجب أن نبحث عن مبررات. قد يتم تداول بعض الأمور، لكن لا فائدة من سلوك هذا الطريق".
وأضاف: "كنت قريبًا من اللقطة، وبصراحة، اعتقدت أنه لم تكن هناك ركلة جزاء على الإطلاق، لكن يبدو أن باو كوبارسي لم يلمس
الكرة
، ولهذا تم احتسابها. كانت لقطة سريعة، واتُخذ القرار بهذه الطريقة. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".
وتابع: "لعبنا بأسلوبنا المعتاد، وأعتقد أننا كنا نستحق التأهل. من المؤسف أننا كنا قريبين جدًا وضاع الحلم. أكثر من شعوري بالغضب، أشعر بالفخر بهؤلاء اللاعبين الشباب الذين هم في بداية مسيرتهم. جميعهم أثبتوا أنهم سيفوزون بهذا اللقب عدة مرات مستقبلاً. الآن نشعر بالحزن، لكن العالم لا ينتهي هنا، فالمستقبل أمامهم مشرق".
واختتم: "أعتقد أنه لا حاجة لتحفيز أحد من أجل أهم مباراة في الموسم، المباراة التي قد تحسم لقب
الدوري الإسباني
. أظن أن الفريق سيتعافى ذهنيًا وبدنيًا بما يكفي ليقدم أفضل مستوياته
يوم الأحد
، ويفوز بالكلاسيكو، ويضع اللقب عمليًا في خزائنه". (كووورة)
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