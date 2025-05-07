تشيزني: يجب ألا نتخذ الحكم مبررا للخسارة

رفض البولندي ، حارس ، أن يحمل مسؤولية خسارة فريقه أمام في إياب نصف نهائي لمواطنه مارشينياك.

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وكان العديد من لاعبي برشلونة اتهموا مارشينياك بالتحامل على البارسا والتسبب في إقصاء الفريق من البطولة الأوروبية.

وقال تشيزني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" : "أعلم أنه في حالة الخسارة، غالبًا ما يتم الحديث عن أداء الحكم، لكنني لا أريد التمسك بهذا العذر. لا يجب أن نبحث عن مبررات. قد يتم تداول بعض الأمور، لكن لا فائدة من سلوك هذا الطريق".



وأضاف: "كنت قريبًا من اللقطة، وبصراحة، اعتقدت أنه لم تكن هناك ركلة جزاء على الإطلاق، لكن يبدو أن باو كوبارسي لم يلمس ، ولهذا تم احتسابها. كانت لقطة سريعة، واتُخذ القرار بهذه الطريقة. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".



وتابع: "لعبنا بأسلوبنا المعتاد، وأعتقد أننا كنا نستحق التأهل. من المؤسف أننا كنا قريبين جدًا وضاع الحلم. أكثر من شعوري بالغضب، أشعر بالفخر بهؤلاء اللاعبين الشباب الذين هم في بداية مسيرتهم. جميعهم أثبتوا أنهم سيفوزون بهذا اللقب عدة مرات مستقبلاً. الآن نشعر بالحزن، لكن العالم لا ينتهي هنا، فالمستقبل أمامهم مشرق".



واختتم: "أعتقد أنه لا حاجة لتحفيز أحد من أجل أهم مباراة في الموسم، المباراة التي قد تحسم لقب . أظن أن الفريق سيتعافى ذهنيًا وبدنيًا بما يكفي ليقدم أفضل مستوياته ، ويفوز بالكلاسيكو، ويضع اللقب عمليًا في خزائنه". (كووورة)