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رياضة

هل ينتقل دي بروين إلى "ليفربول"؟

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:01
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أفادت تقارير صحافية أن نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، تقدم بعرض رسمي للبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي للتعاقد معه الصيف المقبل في صفقة انتقال حرّ.
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ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" فإن ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، يرى في دي بروين قطعة محورية لإعادة بناء خط الوسط، وقدم بالفعل عرضا لضمه فور نهاية عقده مع مانشستر سيتي، على أن ينتقل إلى قلعة "أنفيلد" مجاناً. (روسيا اليوم)
 
 
 
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