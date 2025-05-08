هل ينتقل دي بروين إلى "ليفربول"؟

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أفادت تقارير صحافية أن بطل الممتاز ، تقدم بعرض رسمي للبلجيكي نجم للتعاقد معه الصيف المقبل في صفقة انتقال حرّ.ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس " فإن ، بقيادة مدربه ، يرى في قطعة محورية لإعادة بناء خط الوسط، وقدم بالفعل عرضا لضمه فور نهاية عقده مع سيتي، على أن ينتقل إلى قلعة " " مجاناً. (روسيا اليوم)