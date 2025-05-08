الراسينج والبرج يتعادلان في سداسية الأواخر

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تعادل الراسينج مع نظيره البرج بنتيجة 1-1، اليوم على ملعب ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة سداسية الأواخر، في الدوري اللبناني.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تحفظ دفاعي من الفريقين.وخلال الشوط الثاني، تقدم الراسينج بالهدف الأول عن طريق مهاجمه، كازان، في الدقيقة 50.وفي الدقيقة 79، خطف البرج هدف التعادل عبر فال. (كوورة)