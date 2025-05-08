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رياضة
الراسينج والبرج يتعادلان في سداسية الأواخر
Lebanon 24
08-05-2025
|
14:11
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تعادل الراسينج مع نظيره البرج بنتيجة 1-1، اليوم على ملعب
مجمع فؤاد شهاب
، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة سداسية الأواخر، في الدوري اللبناني.
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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تحفظ دفاعي من الفريقين.
وخلال الشوط الثاني، تقدم الراسينج بالهدف الأول عن طريق مهاجمه،
جيمي
كازان، في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 79، خطف البرج هدف التعادل عبر
عبد الله
فال. (كوورة)
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